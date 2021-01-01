Советы стилиста: выглядеть дорого и изысканно не за все деньги мира

Советы стилиста: выглядеть дорого и изысканно не за все деньги мираЭксклюзив
Выглядеть дорого и изысканно хочется многим женщинам. Но как? Некоторые ошибочно считают, что для этого необходимо с головы до ног облачится в люксовые бренды. Хотя часто именно этот прием делает образ дешевым. В наших реалиях куда интереснее одеться в бренды масс-маркета, и при этом выглядеть стильно и презентабельно.
Так в чём же секрет? В хорошем вкусе и знании некоторых приёмов, о которых вы узнаете, если прочитаете эту статью полностью.
Опрятность
Скажите НЕТ зацепкам и катышкам. Храните вещи в темном и прохладном месте, аккуратно их складывая. Ни в коем случае не вешайте вещи из трикотажа на вешалки, они теряют свою форму.
Подгон по фигуре
У вас должна быть хорошая портниха, для того, чтобы она подогнала одежду под вашу фигуру. Одежда, созданная будто бы специально для вас добавит вам 100 очков. Как правило, масс-маркета одежда сидит не наилучшим образом. Особенно это касается нестандартных фигур, которых большинство.
Цвет
Используйте цвета, которые любой образ сделают дороже. А именно:
- белый
- бежевый
- светло-серый
- насыщенные оттенки драгоценных камней (тёмно-синий, винный, глубокий зеленый)
- черно-белая гамма
- пастельные цвета
- золотой цвет, если это обувь или украшения.
Играйте с фактурами
Используйте фактурный контраст - сочетайте в одном образе ткани различные по фактуре. Например, шёлк + кожа, матовый финиш + глянцевый, кружево + шерсть и т.д.
Играйте с формами
Самый простой и понятный, это объём + облегание (свитшот + юбка-карандаш), а также, изящество + грубость (платье-свитер грубой вязки + изящная обувь на шпильке), структурность + струящаяся мягкость (жакет с широкими плечами + лёгкие шёлковые брюки).
Пиджак/жакет накинутый на плечи
Действительно, очень эффектный приём, который часто используют селебрити. В холодное время года, вместо пиджака накидывайте пальто. ВАЖНО!!! Если вы не являетесь обладательницей модельных параметров - обувь должна быть на шпильке. В противном случае, ваш образ будет выглядеть тяжеловесным, а не стильным и дорогим.
Сумка
А вот об этом было в прошлой статье.
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