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Советы стилиста: выглядеть дорого и изысканно не за все деньги мираЭксклюзив

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Конечно же хочется выглядеть дорого и изыскано. Но как это сделать не используя люксовые бренды и персональных дизайнеров? Секретом делится стилист Ксения Яровчик!
Советы стилиста: выглядеть дорого и изысканно не за все деньги мира

Выглядеть дорого и изысканно хочется многим женщинам. Но как? Некоторые ошибочно считают, что для этого необходимо с головы до ног облачится в люксовые бренды. Хотя часто именно этот прием делает образ дешевым. В наших реалиях куда интереснее одеться в бренды масс-маркета, и при этом выглядеть стильно и презентабельно.

Так в чём же секрет? В хорошем вкусе и знании некоторых приёмов, о которых вы узнаете, если прочитаете эту статью полностью. 

Опрятность

Скажите НЕТ зацепкам и катышкам. Храните вещи в темном и прохладном месте, аккуратно их складывая. Ни в коем случае не вешайте вещи из трикотажа на вешалки, они теряют свою форму.

Подгон по фигуре

У вас должна быть хорошая портниха, для того, чтобы она подогнала одежду под вашу фигуру. Одежда, созданная будто бы специально для вас добавит вам 100 очков. Как правило, масс-маркета одежда сидит не наилучшим образом. Особенно это касается нестандартных фигур, которых большинство. 

Цвет

Используйте цвета, которые любой образ сделают дороже. А именно:

  • белый
  • бежевый
  • светло-серый
  • насыщенные оттенки драгоценных камней (тёмно-синий, винный, глубокий зеленый)
  • черно-белая гамма
  • пастельные цвета
  • золотой цвет, если это обувь или украшения.

 

Играйте с фактурами

Используйте фактурный контраст - сочетайте в одном образе ткани различные по фактуре. Например, шёлк + кожа, матовый финиш + глянцевый, кружево + шерсть и т.д.

Играйте с формами 

Самый простой и понятный, это объём + облегание (свитшот + юбка-карандаш), а также, изящество + грубость (платье-свитер грубой вязки + изящная обувь на шпильке), структурность + струящаяся мягкость (жакет с широкими плечами + лёгкие шёлковые брюки).

Пиджак/жакет накинутый на плечи

Действительно, очень эффектный приём, который часто используют селебрити. В холодное время года, вместо пиджака накидывайте пальто. ВАЖНО!!! Если вы не являетесь обладательницей модельных параметров - обувь должна быть на шпильке. В противном случае, ваш образ будет выглядеть тяжеловесным, а не стильным и дорогим.

Сумка

А вот об этом было в прошлой статье.

Два раза в месяц Ксения вместе с фотографами проводит съемки по темам - бизнес-портрет и фешен минимализм. Ксения работает с моделями и создает уникальный стиль для каждой. Собранные со съемки деньги пойдут на лечение Ксении. Портфолио можно посмотреть в инстаграме. По вопросам записи обращаться сюда.

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Теги: мода, стиль, советы стилиста, одежда
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Источник: ivona

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