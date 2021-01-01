На все лето: 5 неоновых футболок как у Эльзы Хоск
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Когда мы смотрим на этот образ Эльзы Хоск, хочется надеть солнцезащитные очки - уж очень ярко “сверкает“ ее неоновая футболка. Тренд на кислотные оттенки все прочнее закрепляет за собой статус базовой вещи, поэтому советуем обязательно включить такую футболку в свой летний гардероб. Сочетать кислотный топ можно с джинсами хаки и кедами Converse, как это делает «ангел» Victoria’s Secret, а можно с юбкой в пайетках и босоножками на платформе — в зависимости от случая.
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