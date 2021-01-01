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На все лето: 5 неоновых футболок как у Эльзы Хоск

Уроки стиля от Эльзы.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
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Когда мы смотрим на этот образ Эльзы Хоск, хочется надеть солнцезащитные очки - уж очень ярко “сверкает“ ее неоновая футболка. Тренд на кислотные оттенки все прочнее закрепляет за собой статус базовой вещи, поэтому советуем обязательно включить такую футболку в свой летний гардероб. Сочетать кислотный топ можно с джинсами хаки и кедами Converse, как это делает «ангел» Victoria’s Secret, а можно с юбкой в пайетках и босоножками на платформе — в зависимости от случая.

Эльза Хоск
Эльза Хоск
instagram.com/hoskelsa

Также мы для Вас подготовили 5 ярких вариантов, которые срочно нужно приобрести, чтобы поскорее составлять крутые летние аутфиты, ведь пора фестивалей и вечеринок до утра объявляется открытой.

Модные неоновые футболки на лето 2021
Модные неоновые футболки на лето 2021
Pinterest
Модные неоновые футболки на лето 2021
Модные неоновые футболки на лето 2021
Модные неоновые футболки на лето 2021
Модные неоновые футболки на лето 2021
Pinterest
Модные неоновые футболки на лето 2021
Модные неоновые футболки на лето 2021
Pinterest
Модные неоновые футболки на лето 2021
Модные неоновые футболки на лето 2021
Pinterest

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Теги: Эльза Хоск, модные футболки, образы звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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