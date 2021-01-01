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Повседневный и очень простой образ Ирины Шейк для прогулки

Модель гуляет по улицах Нью-Йорка.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
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Ещё недавно Ирина Шейк подала нам яркий пример того, какие джинсы купить на это лето, а сегодня звезда примерила на себя более повседневный и практичный аутфит, который можно с легкостью составить модницам из тех вещей, которые у них имеются в гардеробе.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
BACKGRID

Для прогулки по городу Шейк выбрала черную футболку с изображением Бритни Спирс (модный привет из 00-х) и голубые джинсы прямого кроя с разрезами. Вместо кроссовок модель выбрала лакированные ботинки Dr. Martens, а в качестве яркого аксессуара — розовую сумку-багет.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
BACKGRID

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Теги: Ирина Шейк, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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