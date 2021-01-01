Стильные трюки: как сделать образ интереснее и гармоничнее
Контраст цвета
Голубые глаза станут ярче и насыщеннее по цвету, если в портретной зоне использовать красный цвет. Например, красная блузка, серьги или даже помада. А всё потому, что красный и голубой, это комплементарные цвета, т.е. усиливающие друг друга.
Возьмите это на вооружение и используйте данное цветовое сочетание при составлении образов.
Комплементарными (усиливающими) также являются:
- красный + бирюза
- красный + зеленый
- оранжевый + светло-голубой
- синий + жёлтый
- синий + оранжевый
- зелёный + фиолетовый
- жёлтый + фиолетовый
Повторяющиеся элементы
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Образ будет гармоничнее, если в нем присутствуют элементы, которые повторяют друг друга. Например, юбка в горох + серьги-кольца. И то и другое, горох и кольца, имеют округлую форму. Это и есть повторяющийся элемент. Или, блуза с V-образной горловиной + остроносая обувь + треугольная сумка. Здесь повторяющийся элемент треугольник.
Обозначаем талию
Свободные и прямые платья, а также жакеты, носите с ремнем/поясом. А свободный верх (блузы/рубашки, футболки, топы) носите вправленным в юбки-брюки-джинсы.
Важно! Посадка «низа» НЕ должна быть низкой, выбирайте среднюю и высокую посадку. В противном случае, вместо женственного силуэта вы получите искаженные пропорции.
Обрезанные джинсы
Купили джинсы, а они длинные? Не беда! И даже не надо идти в ателье, чтобы их подшили. Обрежьте их сами и не подшивайте, пусть край остается необработанным, с торчащими нитками.
Таким образом вы получаете эффект нарочитой небрежности, и это очень по-французски.
Кстати, именно так и поступают француженки, они обрезают и не подшивают джинсы.
Оптика и волосы
Эти, казалось бы мелочи, дополняют образ и делают его цельным. Впрочем, как и другие аксессуары.
«Правильная» сумка
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Сумка из мягкой кожи/эко-кожи изнашивается быстрее, чем нам хотелось бы. Из-за чего она приобретает неопрятный и затасканный вид. Чего не скажешь о сумке жёсткой строгой формы с минимумом деталей и НЕ блестящей фурнитурой – это как намёк на дизайнерскую вещь. Такая «правильная» сумка сделает образ более структурированным, дорогим и утонченным.
Два раза в месяц Ксения вместе с фотографами проводит съемки по темам - бизнес-портрет и фешен минимализм. Ксения работает с моделями и создает уникальный стиль для каждой. Собранные со съемки деньги пойдут на лечение Ксении. Портфолио можно посмотреть в инстаграме. По вопросам записи обращаться сюда.
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