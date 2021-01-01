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Этот костюм можно носить все лето: показывает Николь Потуральски

Обязательный атрибут летнего гардероба.
Николь Потуральски
Николь Потуральски
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Не будем забывать о практичности и любимых спортивных костюмах, которые в жаркий сезон(верим, это скоро случится) трансформировались: на смену брюкам пришли шорты. Впрочем, искать долго не придется. Немецкая модель и бывшая возлюбленная Брэда Питта поделилась с подписчиками идеально подходящим на лето спортивным комплектом.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
instagram.com/nico.potur

Небесно-голубого цвета костюм с модным принтом тай-дай, украшенный облаками, — тот самый случай, когда и удобно, и красиво. Добавляем в wish-лист и отправляемся за покупками.

Николь Потуральски
Николь Потуральски
instagram.com/nico.potur

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Теги: Николь Потуральски, модные спортивные костюмы, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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