Советы стилиста: как найти свой стиль

Советы стилиста: как найти свой стильЭксклюзив
Другими словами, это простые вещи, универсальных цветов (белый, серый, черный, тёмно-синий, бежевый, коричневый), которые подходят вашему типу фигуры и легко сочетаются между собой.
Важно! Гардероб должен соответствовать вашему стилю жизни. Например, если вы молодая мама, то деловой костюм вряд ли вам понадобиться. Таким образом, у каждого свой индивидуальный универсальный гардероб. Универсальный гардероб индивидуален.
Образ жизни
Прежде чем составлять универсальный гардероб, определите свой стиль жизни. Из чего она состоит? Подсчитайте в процентном соотношении, сколько времени у вас занимает работа, учёба, семья, досуг, спорт и т.д. Например, вы фитнес-инструктор и большую часть жизни занимает тренерская деятельность, то основу вашего гардероба будут составлять удобные вещи в спортивной стиле.
Цвет
Определите «свои» цвета. Не стоит пытаться определить свой цветотип по одной из формул коих полно в сети, например, по временам года. Вы ещё больше запутаетесь и загоните себя в рамки. Всё гораздо проще.
Понравилась вещь, но не знаете подойдёт ли вам цвет? Подойдите к зеркалу (лучше это делать при дневном освещении) и приложите её к лицу. Если появились «синяки» под глазами, по лицу «пошли» пятна или другие изъяны - значит это НЕ ваш цвет.
Чувствовать себя
Подумайте, в какой именно одежде вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Если же чувствуется дискомфорт в той или иной вещи, будь то физический или психологический, лучше не носить её.
Что отличает
Деталь или аксессуар, который будет гармонично дополнять образ и подчёркивать вашу природную индивидуальность, тем самым отличая вас от других. Подумайте, что это может быть? Например, в фильме «Дьявол носит Прада» героиня Миранда Пристли носила белый шёлковый шарф Hermès в своих повседневных образах.
Вдохновляйтесь! Следите в инстаграмме за модными блогерами, стилистами, инфлюенсерами, стиль которых вам нравится. Подумайте, возможно вам импонируют образы современных икон стиля.
Например, бизнес кэжуал Виктории Бэкхэм, микс спорта и женственности Хейли Бибер, а возможно ретро женственность Ренаты Литвиновой. Кто «ваши» иконы стиля? Создайте мудборд (доска настроения) тех образов, которые вам нравятся. Это можно сделать в приложении Pinterest.
Экспериментируйте
Будьте смелыми, пробуйте новое. Постарайтесь прочувствовать насколько комфортно в новом образе. Пробуйте изменить прическу. Возможно новая стрижка или окрашивание, а может и то и другое. Но если не уверены, то лучше не стоит кардинально менять причёску. Зайдите в магазин париков и померяйте понравившиеся, и почувствуйте, каково вам. Попробуйте новый макияж. Можете сами его сделать или обратитесь к визажисту. Сходите в шопинг-молл и примеряйте там новые образы, или просто новый для себя фасон/принт/ткань/аксессуары/украшения. И помните, персональный стиль, это внешнее отражение вашего внутреннего. Если вы меняетесь, то и стиль тоже должен меняться.
Два раза в месяц Ксения вместе с фотографами проводит съемки по темам - бизнес-портрет и фешен минимализм. Ксения работает с моделями и создает уникальный стиль для каждой. Собранные со съемки деньги пойдут на лечение Ксении. Портфолио можно посмотреть в инстаграме. По вопросам записи обращаться сюда.
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