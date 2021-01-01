Все наверное слышали, что у каждой стильной женщины должен быть базовый гардероб. В интернете много написано о том, из чего этот гардероб должен состоять. И всё же, эти рекомендации слишком обобщенные. На самом деле, гардероб должен быть универсальным. Ксения Яровчик делится профессиональными советами, как выбрать свой стиль.

Другими словами, это простые вещи, универсальных цветов (белый, серый, черный, тёмно-синий, бежевый, коричневый), которые подходят вашему типу фигуры и легко сочетаются между собой.

Важно! Гардероб должен соответствовать вашему стилю жизни. Например, если вы молодая мама, то деловой костюм вряд ли вам понадобиться. Таким образом, у каждого свой индивидуальный универсальный гардероб. Универсальный гардероб индивидуален.

Советы стилиста: как найти свой стиль Pinterest.com

Образ жизни

Прежде чем составлять универсальный гардероб, определите свой стиль жизни. Из чего она состоит? Подсчитайте в процентном соотношении, сколько времени у вас занимает работа, учёба, семья, досуг, спорт и т.д. Например, вы фитнес-инструктор и большую часть жизни занимает тренерская деятельность, то основу вашего гардероба будут составлять удобные вещи в спортивной стиле.

Советы стилиста: как найти свой стиль Pinterest.com

Цвет

Определите «свои» цвета. Не стоит пытаться определить свой цветотип по одной из формул коих полно в сети, например, по временам года. Вы ещё больше запутаетесь и загоните себя в рамки. Всё гораздо проще.

Понравилась вещь, но не знаете подойдёт ли вам цвет? Подойдите к зеркалу (лучше это делать при дневном освещении) и приложите её к лицу. Если появились «синяки» под глазами, по лицу «пошли» пятна или другие изъяны - значит это НЕ ваш цвет.

Советы стилиста: как найти свой стиль Pinterest.com

Чувствовать себя

Подумайте, в какой именно одежде вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Если же чувствуется дискомфорт в той или иной вещи, будь то физический или психологический, лучше не носить её.

Что отличает

Деталь или аксессуар, который будет гармонично дополнять образ и подчёркивать вашу природную индивидуальность, тем самым отличая вас от других. Подумайте, что это может быть? Например, в фильме «Дьявол носит Прада» героиня Миранда Пристли носила белый шёлковый шарф Hermès в своих повседневных образах.

Вдохновляйтесь! Следите в инстаграмме за модными блогерами, стилистами, инфлюенсерами, стиль которых вам нравится. Подумайте, возможно вам импонируют образы современных икон стиля.

Советы стилиста: как найти свой стиль Pinterest.com

Например, бизнес кэжуал Виктории Бэкхэм, микс спорта и женственности Хейли Бибер, а возможно ретро женственность Ренаты Литвиновой. Кто «ваши» иконы стиля? Создайте мудборд (доска настроения) тех образов, которые вам нравятся. Это можно сделать в приложении Pinterest.

Экспериментируйте

Будьте смелыми, пробуйте новое. Постарайтесь прочувствовать насколько комфортно в новом образе. Пробуйте изменить прическу. Возможно новая стрижка или окрашивание, а может и то и другое. Но если не уверены, то лучше не стоит кардинально менять причёску. Зайдите в магазин париков и померяйте понравившиеся, и почувствуйте, каково вам. Попробуйте новый макияж. Можете сами его сделать или обратитесь к визажисту. Сходите в шопинг-молл и примеряйте там новые образы, или просто новый для себя фасон/принт/ткань/аксессуары/украшения. И помните, персональный стиль, это внешнее отражение вашего внутреннего. Если вы меняетесь, то и стиль тоже должен меняться.

Два раза в месяц Ксения вместе с фотографами проводит съемки по темам - бизнес-портрет и фешен минимализм. Ксения работает с моделями и создает уникальный стиль для каждой. Собранные со съемки деньги пойдут на лечение Ксении. Портфолио можно посмотреть в инстаграме. По вопросам записи обращаться сюда.

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