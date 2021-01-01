Узнайте, какие фасоны платьев актуальны летом 2021 года.

Трендовые платья: "кукольные" модели с рюшками и воротниками пресс-служба

Читай также: Как носить вышиванку: 5 модных решений

Когда на подходе сезон тепла, пора скорее определяться с модными фасонами и бежать на шопинг за актуальными трендовыми платьями и сарафанами. Специально для вас подобрали несколько стильных моделей на лето, которые станут идеальным дополнением знойных летних будней в городе и теплых романтических вечеров на террасах любимых кафе и ресторанов.

Мини-платья Тренды 2021: мини-платья пресс-служба

Если прошлым летом в моде были изделия длины миди, то в этом году модницы решили открыть ноги для лучей солнца — короткие платья снова в тренде! Мини-изделия представлены в коллекциях многих брендов и торговых марок в этом году. Если вы предпочитаете шопиться онлайн, выбирайте женские платья в интернет-магазине ROMASHKA, где представлен широкий ассортимент моделей в разных стилевых направлениях от молодого украинского бренда. Здесь можно недорого приобрести качественные и трендовые вещи. Выбрать подходящую модель не составит труда, ведь интернет-магазин ROMASHKA предоставляет детальные описания к каждой позиции в каталоге, с размерными данными и фото.

Цветочные принты Тренды 2021: цветочные принты пресс-служба

Когда же еще, если не летом, носить флористические принты и узоры? Обязательно добавьте в свой гардероб на теплое время года платье в цветочек. Как показали коллекции Valentino, Jason Wu, а также Carolina Herrera, флористика в 2021 году будет весьма актуальна. Главное не забывайте, что такой яркий элемент гардероба стоит поддерживать нейтральными аксессуарами, чтобы избежать конфликта принтов.

Изысканные бретели Тренды 2021: изысканные брители пресс-служба

Это изысканное и утонченное решение, которое идеально подойдет для летних свиданий. Тонкие бретели деликатно подчеркнут шею и ключицы, что сделает ваш образ одновременно нежным и соблазнительным. Кроме того, этот фасон идеален на лето, поскольку в нем не так жарко, как в закрытых моделях. А еще платья с тонкими бретелями точно не оставят ваши плечи без загара!

«Кукольные» модели с рюшами и воротничками Трендовые платья: "кукольные" модели с рюшками и воротниками пресс-служба

На лето 2021 актуально купить платье в «кукольном» стиле. Из трендов прошлых лет в этом году вернулась мода на нарочито театральные предметы гардероба. Сюда относим пышные юбки, декоративные рюши, воротнички и другие элементы, несущие сугубо эстетическую функцию. При этом платья в таком стиле — довольно практичная инвестиция в гардероб, ведь «кукольные» модели хороши не только для завтраков с подругами, романтических свиданий и прогулок. При условии строгой обуви в несложных цветовых решениях они прекрасно подойдут для офиса на лето.

Выбирайте для себя самые удачные тренды и отправляйтесь на онлайн-шопинг — в интернет-магазине «Ромашка» найдется все!

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.