Советы стилиста: кому подойдут объемные рукава?

Стилист Ксения Яровчик рассказала, как правильно сочетать объемные рукава и делать образ гармоничным.

Объемные рукава это не только модно, но и женственно. Один из ключевых и женственных трендов последних сезонов - это объёмные рукава.

Фигура «песочные часы»

Буффы, флаттеры, жиго, рукава фонарики - всё, что пышно. Они могут быть как на блузах и рубашках, так и на платьях.

Очень красиво такие рукава смотрятся в вечерних нарядах, часто такие платья выбирают селебрити для красных дорожек.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? pixabay.com

Девушки, у которых фигура «песочные часы» могут выбирать любой вид рукавов. Важно! Выбирайте приталенные силуэты или подчеркивайте талию ремнем/поясом.

Широкие плечи

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Объёмные рукава способны скрыть слишком широкие плечи. Но! Противопоказаны буфы и рукава фонарики, а также избегайте активный декор, вертикальную полосу и драпировки на плечах.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? pixabay.com

Вам подойдёт рукав-колокол – узкая часть, которого расположена в области плеч, а нижний край свободно разлетается в стороны. Рукав с воланами у запястья и реглан, тоже хороши для вас.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? Pinterest

Широкие бёдра

Девушкам с широкими бедрами объёмный рукав сбалансирует силуэт. Чем пышнее рукав, тем лучше для вас. Выбирайте флаттеры, буфы, окорок (он же жиго), фонарик.

С чем и как носить: если к верху (блуза/рубашка/топ) с пышными рукавами подобрать не менее пышный и объёмный низ, то на контрасте вы получите узкую талию и ультра женственный образ.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? pixabay.com

Для создания более расслабленного и уличного образа, сочетайте объёмные рукава с джинсами любого фасона, от прямых до расклешенных, или с джинсовыми шортами.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? Pinterest

Для рабочих и повседневных образов объёмные рукава миксуйте с прямым низом. Это может быть как прямое платье с объёмным рукавом, так и рубашка/блуза + прямая юбка миди или юбка-карандаш. Хороший вариант с плиссированной юбкой и лаконичными строгими брюками.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? pixabay.com

Для смелых и гламурных подойдёт сочетание пышных рукавов с мини длиной, будь то юбка или платье. Такие образы идеальны для вечеринок и свиданий.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? pixabay.com

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Создайте образ на контрасте. Если блуза с пышным рукавом это романтично и элегантно, то в пару к ней подберите кожаные или лаковые брюки.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? pixabay.com

Великолепный контраст получится и со спортивными брюками и обувью на шпильке или кроссовками. Платье с объёмными рукавами, это не только женственно, но и романтично. Носите их с любой обувью, как с каблуком, так и без. С туфлями-лодочками, лоферами, балетками, кроссовками.

Ксения Яровчик: кому подойдут объемные рукава? Pinterest

Для создания хрупкого и изящного силуэта, выбирайте изделия со спущенной линией рукавов.



28 мая с 12.00 Ксения вместе с фотографами проведет первые съемки по теме - бизнес-портрет и фешен минимализм. Ксения будет работать с моделями и создавать уникальный стиль для каждой. Собранные со съемки деньги пойдут на лечение Ксении. Портфолио можно посмотреть в инстаграме. По вопросам записи обращаться сюда.

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