Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алая ведьма: Меган Фокс в невероятном модном костюме

Очень эффектный образ знаменитости.
Меган Фокс
Меган Фокс
Pinterest

Читай также: Как носить джинсовую куртку этим летом: показывает Хейли Бибер

Вчера вечером Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly отправились на праздничный ужин в ресторан. Пара вместе отметила день рождения актрисы, 16 мая Фокс исполнилось 35 лет. Для камерного празднования знаменитость выбрала тотал-лук в алой палитре. Она надела костюм-двойку Alex Perry, состоящий из атласного блейзера и брюк клеш, а также топ бра.

Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly
Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly
Getty images

Получился невероятно эффектный и красивый образ. Темные волосы актриса оставила распущенными, в макияже она сделала акцент на красные губы, в тон наряду.

Меган Фокс
Меган Фокс
Getty images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Фокс, образы звезд, модные костюмы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь