Алая ведьма: Меган Фокс в невероятном модном костюме

Очень эффектный образ знаменитости.

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Вчера вечером Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly отправились на праздничный ужин в ресторан. Пара вместе отметила день рождения актрисы, 16 мая Фокс исполнилось 35 лет. Для камерного празднования знаменитость выбрала тотал-лук в алой палитре. Она надела костюм-двойку Alex Perry, состоящий из атласного блейзера и брюк клеш, а также топ бра.

Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly Getty images

Получился невероятно эффектный и красивый образ. Темные волосы актриса оставила распущенными, в макияже она сделала акцент на красные губы, в тон наряду.

Меган Фокс Getty images

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