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Как носить джинсовую куртку этим летом: показывает Хейли Бибер

Самый универсальный образ.
Хейли Бибер
Хейли Бибер
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Хейли Бибер поделилась снимками из новой рекламной кампании для бренда Levi's. На фото звезда позирует в объемной джинсовой куртке, такие модели не сдают позиций уже несколько лет и все еще очень актуальны.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
instagram.com/haileybieber

Для съемки девушка примерила простой и практичный образ: куртку, серую футболку, шорты из денима и белые кроссовки с высокими носками. Вечная классика, которая всегда будет в моде.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
instagram.com/haileybieber

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Теги: Хейли Бибер, модные образы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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