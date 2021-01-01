Как носить джинсовую куртку этим летом: показывает Хейли Бибер

Самый универсальный образ.

Читай также: Льняной жакет на голое тело: эффектный образ Роми Стрейд

Хейли Бибер поделилась снимками из новой рекламной кампании для бренда Levi's. На фото звезда позирует в объемной джинсовой куртке, такие модели не сдают позиций уже несколько лет и все еще очень актуальны.

Хейли Бибер instagram.com/haileybieber

Для съемки девушка примерила простой и практичный образ: куртку, серую футболку, шорты из денима и белые кроссовки с высокими носками. Вечная классика, которая всегда будет в моде.

Хейли Бибер instagram.com/haileybieber

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.