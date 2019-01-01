Ксения Яровчик: как шикарно одеться на свадьбу?

Скоро лето, а значит и свадебный сезон. Вас пригласили на свадьбу и теперь вы в раздумьях, как же одеться? Стилист Ксения Яровчик, рассказала на что нужно обратить внимание.

На свадьбу, как и на любое торжество, нужно выглядеть нарядно. Конечно же хочется быть и красивой, и при этом умудриться не затмить невесту. Как это сделать - расскажет Ксения Яровчик, стилист, чьи работы публиковались в Vogue Italia.

Три кита гармоничного образа:

Цвет

Белый цвет невесты, чёрный - жениха, красный - привлекает внимание. Избегайте нарядов в этих цветах, а также всего, что напоминает траур. В приглашениях обычно указана цветовая гамма торжества.

Как нарядиться на свадьбу Pinterest

Стиль

Элегантный и сдержанный - идеальный образ для свадьбы. Никаких экстремальных мини, глубоких декольте и стрип-обуви.

Уместность

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В случае, если в пригласительном не указан дресс-код, то учитывайте место и время проведения торжества. Если свадьба на пляже - воздержитесь от каблуков, если зимой - значит босоножки оставляем дома. Руководствуйтесь логикой.

Идеальные образы для свадебного торжества

Наряд в пастельных тонах будет идеален если свадьба проходит в дневное время. Также, будет уместен цветочный или геометрический принт.

Свадебный наряд в пастельных тонах Pinterest

Если ваш наряд слишком скромный - добавьте яркие аксессуары (обувь, сумочка, украшения).

Для вечернего времени подойдут вечерние платья в пол или коктейльные, если свадьба менее формальная. Но, чаще всего для свадьбы предусмотрен дресс-код:

White tie

Black tie

Black tie optional

Semi-formal

Разберем каждый

Дресс-код White tie

Для женщин: это вечернее платье в пол, закрытые туфли на каблуке (туфли-лодочки), перчатки приветствуются, маленькая вечерняя сумочка (клатч, минодьер), ювелирные украшения. Вечерняя укладка и макияж. Под запретом: непокрытые руки, открытая обувь, дешевая бижутерия.

White tie Pinterest

Для мужчин: фрак, белые сорочка, жилет и галстук-бабочка, обувь - лаковые туфли.

Дресс-код Black tie

Для женщин: как вечернее, так и коктейльное платье, закрытая обувь на каблуке, маленькая сумочка, дорогие украшения.

Black tie pinterest.com

Для мужчин: чёрные смокинг, галстук-бабочка, туфли на шнуровке, рекомендовано не лаковые.

Black tie optional

Этот дресс-код подразумевает более модный вид. Для женщин, кроме длинного платья и коктейльного до колена или середины икры, допускается вечерний комплект из отдельных предметов гардероба (юбка + блузка), дорогие украшения и обувь на каблуке.

Black tie optional Pinterest

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Мужчины могут себе позволить тёмный торжественный костюм с галстуком, нарядную рубашку и даже цветную.

Semi-formal

А вот это самый каверзный дресс-код. С одной стороны он допускает свободу, а с другой – необходимо строго соответствовать мероприятию. Женщинам предполагается надевать дневное нарядное платье или костюм, если торжество до 18:00. А если после - то коктейльное платье + вечерние аксессуары.

Semi formal Pinterest

Мужчины могут надеть любой костюм с галстуком и рубашкой. После 18:00 костюм должен быть тёмным.

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