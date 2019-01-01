Ксения Яровчик: как шикарно одеться на свадьбу?
На свадьбу, как и на любое торжество, нужно выглядеть нарядно. Конечно же хочется быть и красивой, и при этом умудриться не затмить невесту. Как это сделать - расскажет Ксения Яровчик, стилист, чьи работы публиковались в Vogue Italia.
Три кита гармоничного образа:
Цвет
Белый цвет невесты, чёрный - жениха, красный - привлекает внимание. Избегайте нарядов в этих цветах, а также всего, что напоминает траур. В приглашениях обычно указана цветовая гамма торжества.
Стиль
Элегантный и сдержанный - идеальный образ для свадьбы. Никаких экстремальных мини, глубоких декольте и стрип-обуви.
Уместность
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В случае, если в пригласительном не указан дресс-код, то учитывайте место и время проведения торжества. Если свадьба на пляже - воздержитесь от каблуков, если зимой - значит босоножки оставляем дома. Руководствуйтесь логикой.
Идеальные образы для свадебного торжества
Наряд в пастельных тонах будет идеален если свадьба проходит в дневное время. Также, будет уместен цветочный или геометрический принт.
Если ваш наряд слишком скромный - добавьте яркие аксессуары (обувь, сумочка, украшения).
Для вечернего времени подойдут вечерние платья в пол или коктейльные, если свадьба менее формальная. Но, чаще всего для свадьбы предусмотрен дресс-код:
- White tie
- Black tie
- Black tie optional
- Semi-formal
Разберем каждый
Дресс-код White tie
Для женщин: это вечернее платье в пол, закрытые туфли на каблуке (туфли-лодочки), перчатки приветствуются, маленькая вечерняя сумочка (клатч, минодьер), ювелирные украшения. Вечерняя укладка и макияж. Под запретом: непокрытые руки, открытая обувь, дешевая бижутерия.
Для мужчин: фрак, белые сорочка, жилет и галстук-бабочка, обувь - лаковые туфли.
Дресс-код Black tie
Для женщин: как вечернее, так и коктейльное платье, закрытая обувь на каблуке, маленькая сумочка, дорогие украшения.
Для мужчин: чёрные смокинг, галстук-бабочка, туфли на шнуровке, рекомендовано не лаковые.
Black tie optional
Этот дресс-код подразумевает более модный вид. Для женщин, кроме длинного платья и коктейльного до колена или середины икры, допускается вечерний комплект из отдельных предметов гардероба (юбка + блузка), дорогие украшения и обувь на каблуке.
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Мужчины могут себе позволить тёмный торжественный костюм с галстуком, нарядную рубашку и даже цветную.
Semi-formal
А вот это самый каверзный дресс-код. С одной стороны он допускает свободу, а с другой – необходимо строго соответствовать мероприятию. Женщинам предполагается надевать дневное нарядное платье или костюм, если торжество до 18:00. А если после - то коктейльное платье + вечерние аксессуары.
Мужчины могут надеть любой костюм с галстуком и рубашкой. После 18:00 костюм должен быть тёмным.
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