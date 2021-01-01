Белла Хадид возвращает в моду обувь на платформе

Эффектный аутфит Беллы.

Белла Хадид — настоящая законодательница моды. Звезда сама задает тренды и одна из первых примеряет самые смелые сочетания.

Белла Хадид instagram.com/bellahadid

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Белла показала, с чем носить маленькое черное платье, чтобы выглядеть максимально эффектно. Такой простой наряд был дополнен миниатюрной желтой сумкой и ботинками на экстремальной платформе. Получилось очень необычно и ярко. Образ девушка завершила длинными перчатками. Несколько прядей Белла покрасила в желтый цвет, в тон аксессуару. В таком амплуа модель напоминает поп-звезду 90-х.

Белла Хадид instagram.com/bellahadid

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