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Белла Хадид возвращает в моду обувь на платформе

Эффектный аутфит Беллы.
Белла Хадид
Белла Хадид
Pinterest

Белла Хадид — настоящая законодательница моды. Звезда сама задает тренды и одна из первых примеряет самые смелые сочетания.

Белла Хадид
Белла Хадид
instagram.com/bellahadid

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Белла показала, с чем носить маленькое черное платье, чтобы выглядеть максимально эффектно. Такой простой наряд был дополнен миниатюрной желтой сумкой и ботинками на экстремальной платформе. Получилось очень необычно и ярко. Образ девушка завершила длинными перчатками. Несколько прядей Белла покрасила в желтый цвет, в тон аксессуару. В таком амплуа модель напоминает поп-звезду 90-х.

Белла Хадид
Белла Хадид
instagram.com/bellahadid

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Теги: Белла Хадид, модная обувь, модные образы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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