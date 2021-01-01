Выбираем один из главных атрибутов современной девушки по последним тенденциям.

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Когда-то рюкзаки были обязательным предметом только у туристов. Сейчас же они стали незаменимыми и в повседневной жизни. В этом сезоне данный аксессуар также не сдает своих позиций: дизайнеры делают новые необычные варианты, которые смотрятся достаточно модно, органично вписываясь в гардероб современной девушки. Поэтому не возникает вопроса, с чем носить рюкзаки, ведь они удачно сочетаются с джинсами, платьями и юбками благодаря своей женственности, практичности и многофункциональности.

Классические модели

Кожаный классический рюкзак – это замечательное решение для деловых барышень. Он безукоризненно подчеркнет серьезность и стиль натуры. Рюкзаки черного или коричневого цветов, как и черное платье, всегда должны присутствовать в женском гардеробе.

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Мини-модели

Рюкзаки миниатюрных размеров по функциональности напоминают клатч. Да, много не положишь, но такие модели считаются преимущественно дополнением модного городского, а также вечернего образов женщины. Мини-рюкзаки подходят тем, кто жаждет подчеркнуть изящество и грациозность лука.

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

С оригинальным принтом и декором

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Модельеры советуют поклонницам оригинальных аксессуаров обратить внимание на рюкзаки с аппликацией, нашивками, авторскими принтами знаменитых художников, а также с героями мультфильмов и комиксов. Такая модель точно выделит Вас из толпы, не оставив незамеченной!

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

С бахромой

Мы уже не раз выделяли тот факт, что бахрома - один из главных трендов 2021, которая присутствует практически в каждой дизайнерской коллекции. Рюкзаки - не исключение. Бахрома оригинально дополняет элегантные модели рюкзаков. Она абсолютно уместна и восхитительно смотрится в стилях этно, бохо, кантри (вестерн), кэжуал.

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

Модные рюкзаки 2021: главные тренды Pinterest

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