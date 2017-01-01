Узнайте, какие украшения больше всего подойдут для вечерних образов.

Цепи

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Цепи всех возможных мастей — без сомнения самый главный тренд года, который получил свое развитие ещё в 2020. Присмотрите себе массивные ожерелья, серьги с деталями из цепей, браслеты с крупными звеньями — все это отлично дополнит и красочный образ, и минималистичное платье-комбинацию.

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Жемчуг

Для любительниц классического жемчуга советуем не ограничивать себя серьгами, ожерельями или заколками, а обратить внимание на жемчужные бретели к маленькому черному платью, которые можно пришить самостоятельно. Получится своеобразный образ королевы из 20-х.

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Сверкающие камни

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В этом сезоне стразы бьют все рекорды популярности: в новых коллекциях дизайнеры щедро осыпают сверкающими камнями все трендовые украшения этого сезона. Присмотрите классические переливающиеся серьги или более необычный вариант — топы со стразами или платья из сияющих цепочек, которые стирают границы между украшениями и одеждой.

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Минимализм

Задумываетесь о том, как сделать ваши аксессуары вневременными? Обратитесь к минимализму. Именно это направление уже много лет не выходит из моды, а благодаря лаконичной форме и сдержанной цветовой палитре такие украшения подходят к абсолютно любым нарядам.

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Красочные украшения

Смело решайтесь на акцентные украшения с драгоценными, полудрагоценными или искусственными камнями, яркие этнические мотивы или необычное сочетания золота и серебра — а лучше все и побольше.

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям Pinterest

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