Ксения Яровчик: советы стилиста на весну 2021
Весна уже вступила в свои права, воздух наполнился нежными ароматами цветущих деревьев: вишен, сакур, магнолий. И конечно же, каждой женщине в это время тоже хочется выглядеть нежно, легко, воздушно. Как это сделать? Конечно же с помощью одежды, ведь одежда - универсальный способ создать о себе правильное впечатление.
В теплое время года, чаще всего, отдают предпочтение светлым тонам, с преобладающим оттенками белого или пастели. Но как же их красиво и стильно сочетать? Вот об этом и расскажет Ксения Яровчик.
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Монохром
Чтобы создать монохромный образ, используется только один оттенок пастели, желательно светлый. Чтобы сделать образ интересным, смело используйте яркие аксессуары и креативные детали.
Пастель + яркие тона
В этом случае к пастельному оттенку добавьте такой же цвет, но яркий. Например, светло-персиковый с оранжевым.
Колор блок
В одном образе сочетайте от двух и более пастельных цветов, при этом используйте вещи прямых чистых линий, поменьше деталей и украшательств. А для создания контраста, добавьте в образ яркий аксессуар.
Минимализм
Комбинируйте пастельные цвета с универсальными: чёрным, серым, белым, бежевым.
Нюдовая пастель + кремовые тона
Хороший вариант для офиса - это микс пастельных, нюдовых цветов с кремовыми оттенками — элегантно и освежает. При желании можно добавить цветную обувь.
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