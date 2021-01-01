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Ксения Яровчик: советы стилиста на весну 2021

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Ксения Яровчик - стилист, чьи работы публиковались Vogue Italia, рассказала как красиво и стильно сочетать оттенки в одежде .
Ксения Яровчик: советы стилиста на весну 2021
Ксения Яровчик: советы стилиста на весну 2021
Pinterest

Весна уже вступила в свои права, воздух наполнился нежными ароматами цветущих деревьев: вишен, сакур, магнолий. И конечно же, каждой женщине в это время тоже хочется выглядеть нежно, легко, воздушно. Как это сделать? Конечно же с помощью одежды, ведь одежда - универсальный способ создать о себе правильное впечатление. 

В теплое время года, чаще всего, отдают предпочтение светлым тонам, с преобладающим оттенками белого или пастели. Но как же их красиво и стильно сочетать? Вот об этом и расскажет Ксения Яровчик. 

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Монохром

Чтобы создать монохромный образ, используется только один оттенок пастели, желательно светлый. Чтобы сделать образ интересным, смело используйте яркие аксессуары и креативные детали. 

Монохром
Монохром
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Пастель + яркие тона

В этом случае к пастельному оттенку добавьте такой же цвет, но яркий. Например, светло-персиковый с оранжевым. 

Пастель и яркие тона
Пастель и яркие тона
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Колор блок

В одном образе сочетайте от двух и более пастельных цветов, при этом используйте вещи прямых чистых линий, поменьше деталей и украшательств. А для создания контраста, добавьте в образ яркий аксессуар. 

Колор блок
Колор блок
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Минимализм

Комбинируйте пастельные цвета с универсальными: чёрным, серым, белым, бежевым. 

Минимализм
Минимализм
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Нюдовая пастель + кремовые тона

Хороший вариант для офиса - это микс пастельных, нюдовых цветов с кремовыми оттенками — элегантно и освежает. При желании можно добавить цветную обувь. 

Нюдовая пастель и кремовые тона
Нюдовая пастель и кремовые тона
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Теги: стиль, советы стилиста, лук, образ
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