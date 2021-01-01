Модные кошельки 2021: главные тренды
Складной
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Наиболее распространенным видом современных бумажников является складной кошелек. Такие изделия очень компактны, но в то же время являются довольно вместительными и позволяют хранить не только денежные купюры большого формата, но и кредитные или дисконтные карты.
Книжка
Отличающей особенностью портмоне-бифолда является то, что оно состоит из двух половинок и раскрывается по принципу книжки. Многие кошельки такого типа не закрываются, однако в последнее время для удобства к данным аксессуарам добавляются различные типы застежек (молнии, магнитные кнопки и т.д.).
С визитницей
Зачастую различные виды кошельков не обходятся без специальных отделений для визиток и пластиковых карт. Сочетание портмоне и визитницы в одном аксессуаре значительно облегчает его использование и иногда становится решающим фактором при выборе необходимого изделия.
На защелке
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Классическое портмоне, позволяющее одновременно хранить визитки, карточки и денежные купюры, делает его использование максимально комфортным. А наличие монетницы делает его незаменимой вещью для повседневного использования. Механизм закрывания монетницы чаще всего представлен защелкой, которую также ласково называют замок «поцелуйчик».
На кнопке
Такой механизм закрывания, как кнопка, также очень распространен. Популярные в прошлом сезоне кошельки-конверты пастельных тонов чаще всего закрываются пластиковой или металлической кнопкой. Также черный кошелек с кнопкой является лаконичным, стильным и, прежде всего, удобным аксессуаром на все случаи жизни.
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