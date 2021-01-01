Выбираем стильный аксессуар согласно главным тенденциям.

Складной

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Наиболее распространенным видом современных бумажников является складной кошелек. Такие изделия очень компактны, но в то же время являются довольно вместительными и позволяют хранить не только денежные купюры большого формата, но и кредитные или дисконтные карты.

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

Книжка

Отличающей особенностью портмоне-бифолда является то, что оно состоит из двух половинок и раскрывается по принципу книжки. Многие кошельки такого типа не закрываются, однако в последнее время для удобства к данным аксессуарам добавляются различные типы застежек (молнии, магнитные кнопки и т.д.).

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

С визитницей

Зачастую различные виды кошельков не обходятся без специальных отделений для визиток и пластиковых карт. Сочетание портмоне и визитницы в одном аксессуаре значительно облегчает его использование и иногда становится решающим фактором при выборе необходимого изделия.

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

На защелке

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Классическое портмоне, позволяющее одновременно хранить визитки, карточки и денежные купюры, делает его использование максимально комфортным. А наличие монетницы делает его незаменимой вещью для повседневного использования. Механизм закрывания монетницы чаще всего представлен защелкой, которую также ласково называют замок «поцелуйчик».

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

На кнопке

Такой механизм закрывания, как кнопка, также очень распространен. Популярные в прошлом сезоне кошельки-конверты пастельных тонов чаще всего закрываются пластиковой или металлической кнопкой. Также черный кошелек с кнопкой является лаконичным, стильным и, прежде всего, удобным аксессуаром на все случаи жизни.

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

Модные кошельки 2021: главные тренды Pinterest

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