Нежный тренд весны: 10 стильных образов в пастельных тонах

Держим курс на нежность!

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Мода стала полярна, как никогда. Прямо сейчас одновременно набирают силу абсолютно противоположные тренды. Микросумки и огромные «баулы», монохром и яркие принты, удобная домашняя одежда и платья на выход в перьях и блестках — все это удивительным образом “уживается“ в одних и тех же списках основных тенденций.

Но то, что в моде будет всегда – пастельная палитра, которая отображается и в легких платьях, и в строгих деловых костюмах. Поэтому мы с радостью предоставляем Вам стильную подборку модных образов в нежных цветах, и мечтаем вместе с вами о скорейшем наступлении любимой весны.

Пастельные оттенки для весны примерно так же привычны, как цветочный принт. Во-первых, весной 2021 однозначно царствует монохром. Дизайнеры настаивают: если и носить нежные «конфетные» оттенки, то прямо с головы до ног! Во‑вторых, среди всех тонов пастели явно фигурирует розовый. Как ни крути, он был и остается самым романтичным цветом — а весной сердце требует романтики, как никогда.

Впрочем, если для вас это все же немного too much, всегда можно остановиться на какой-то одной вещи в бледно-желтом, мятном, нежно-голубом или розовом — и оставаться в тренде.

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