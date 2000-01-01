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Образ дня: Ирина Шейк в самых необычных джинсах этой весны

Ирина говорит «да» модным экспериментам!
Ирина Шейк
Ирина Шейк
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В этом сезоне нам предстоит выбрать не только крой и оттенок джинсов, но и экспериментировать с разными нашивками, стразами, разрезами и иными «приветами из 2000-х». К примеру, Ирина Шейк никогда не боится смелых нарядов, и выбирает вещи, которые моментально выделяют ее из толпы.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
SPLASH/GALLO IMAGES

В этот раз супермодель предпочла брюки со вставкой из контрастного денима в виде… высоких трусов с опоясывающей молнией. Далее стоит отметить длину джинсов, которая удачно контрастирует с рукавами косухи — также слегка укороченными. Бунтарский дух усилила пара ботинок Dr. Martens, а единственным ярким акцентом стала бордовая сумка-торба. Королева рок-н-ролла в деле!

Ирина Шейк
Ирина Шейк
SPLASH/GALLO IMAGES

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Теги: Ирина Шейк, образ дня, модные джинсы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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