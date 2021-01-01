Категорических требований относительно той или иной одежды церковью не установлено, но есть неписаные правила.

Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво pinterest

Читай также: Марина Боржемская поделилась полезным рецептом паски без сахара и дрожжей

1. Заходить в церковь женщина должна только с покрытой головой: подойдет косынка, шаль, платок – главные аксессуары и обязательные атрибуты женского одеяния. Можно надеть также шапку или берет, если будет прохладно.

Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво pinterest

2. Платье или юбка должны быть ниже колена, а лучше максимальной длины. Фасон нужно выбрать скромный, свободного кроя, без больших разрезов.

Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво pinterest

3. Следует подобрать платье с закрытым воротником и длинными рукавами. Если такого нет, то сверху можно надеть блузу или кофту, закрывающую плечи, руки, грудь.

Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво pinterest

Главное правило церковного этикета: не привлекать к себе повышенного внимания — ни внешним видом, ни поведением, ни запахом.

4. Обувь должна быть классической, на низком каблуке или плоской подошве. Лучше, если это будут максимально закрытые туфли или босоножки.

Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво pinterest

5. Некоторые церковные приходы разрешают надевать брюки. Но они обязательно должны быть классического покроя ─ просторные и ни в коем случае не обтягивающие фигуру.

Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво pinterest

Что нельзя надевать в церковь

Читай также: Как украсить дом к Пасхе

Короткие юбки, шорты, лосины, джинсы – главные запреты при походе в церковь. Фасон платья или юбки не должен быть слишком обтягивающим. Избегайте декольте и прозрачных блуз. На ногах не должно быть спортивной обуви. Макияж не должен быть вызывающим, а от помады и парфюма с резким запахом лучше и вовсе отказаться.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.