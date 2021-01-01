Как правильно одеться в церковь, но при этом выглядеть красиво
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1. Заходить в церковь женщина должна только с покрытой головой: подойдет косынка, шаль, платок – главные аксессуары и обязательные атрибуты женского одеяния. Можно надеть также шапку или берет, если будет прохладно.
2. Платье или юбка должны быть ниже колена, а лучше максимальной длины. Фасон нужно выбрать скромный, свободного кроя, без больших разрезов.
3. Следует подобрать платье с закрытым воротником и длинными рукавами. Если такого нет, то сверху можно надеть блузу или кофту, закрывающую плечи, руки, грудь.
Главное правило церковного этикета: не привлекать к себе повышенного внимания — ни внешним видом, ни поведением, ни запахом.
4. Обувь должна быть классической, на низком каблуке или плоской подошве. Лучше, если это будут максимально закрытые туфли или босоножки.
5. Некоторые церковные приходы разрешают надевать брюки. Но они обязательно должны быть классического покроя ─ просторные и ни в коем случае не обтягивающие фигуру.
Что нельзя надевать в церковь
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Короткие юбки, шорты, лосины, джинсы – главные запреты при походе в церковь. Фасон платья или юбки не должен быть слишком обтягивающим. Избегайте декольте и прозрачных блуз. На ногах не должно быть спортивной обуви. Макияж не должен быть вызывающим, а от помады и парфюма с резким запахом лучше и вовсе отказаться.
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