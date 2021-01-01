Не делайте так: ТОП-5 ошибок в современном стиле одежды

Замечаете ли Вы такие ошибки за собой или подругами? Предлагаем свериться со списком.

Ошибка №1 Total black — выглядит тускло

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Черный – элегантный и универсальный цвет, который обожают модницы и знаменитости во всем мире. Но если Ваш образ в стиле total black выглядит тускло и невыразительно, - это можно исправить несколькими способами. Попробуйте смешивать вещи отличающейся по фактуре: кожа, шерсть, шифон. Игра на контрастах всегда смотрится интересно. Также в образ total black можно добавить одну или две детали отличного от чёрного цвета, это освежит наряд.

Ошибка №2 Слишком много акцентов

Перенасыщение образа – одна из самых грубых ошибок стиля. Когда в образе слишком много деталей, они отвлекают внимание от самого человека. Яркие элементы спорят между собой за внимание окружающих людей, к тому же излишняя пестрота зачастую выглядит безвкусно, да и вы потеряетесь на таком фоне. Важно – соблюдать баланс. Лучший вариант — 1-2 ярких акцента, вокруг которых и построится весь ваш образ.

Ошибка №3 Сочетание двух и более узоров

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Чтобы не ошибиться, нужно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, можно сочетать одинаковые рисунки разных размеров. Во-вторых, комбинация различных рисунков будет гармонично смотреться, если их цвета перекликаются. Сочетать между собой разные принты — целое искусство, поэтому если не уверены в правильности выбора, используйте только один узор в образе.

Ошибка №4 Перебор с аксессуарами

Даже если Вы – обладательница множества красивых подвесок, колец и браслетов, - не стоит сразу демонстрировать все. От этого даже самые дорогие бриллианты кажутся дешевой подделкой. При подборе аксессуаров к образу важно вовремя остановиться, и помнить, что минимализм и простота – лучшие союзники в данном вопросе.

Ошибка №5 Слишком длинные брюки

Несмотря на повальное увлечение джинсами, сейчас в моде широкие брюки и клеш. Выбирая их, не прогадайте с длиной. Штаны, которые тащатся по полу, выглядят нелепо и неопрятно. Кроме того, быстро теряют вид, рвутся и пачкаются.

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