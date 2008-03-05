Пенелопе Крус – 47: лучшие выходы испанской актрисы

С Днём рождения, испанская красавица!

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Кажется, возраст не имеет никакого влияния на эту знойную испанку. В свои 47(именно столько сегодня исполняется актрисе) она даст фору любой молодой звезде. Ее роскошные волосы, жгучие глаза и томная улыбка позволили завоевать не только сердце Педро Альмодовара и покорить самых завидных холостяков Голливуда, среди которых Том Круз и Хавьер Бардем, но и - стать любимицей у миллионов людей по всему миру. А секреты стиля Пенелопы Крус и ее элегантности пытаются разгадать fashion-критики по обе стороны океана.

Кажется, она никогда не знала провалов: каждый ее образ тут же заносится в список лучших, а сама актриса давно удостоилась титула «икона стиля». Пенелопа – настоящий образец женственности и элегантности, что всячески отображается в каждом ее луке. Никаких ультрамини, смелых сочетаний или нагромождения деталей и аксессуаров. Без излишнего оголения, провокационных вырезов она сразу же привлекает к себе внимание. В честь праздника актрисы предлагаем подборку ее самых лучших и красивых выходов (хотя этот список можно продолжать до бесконечности).

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