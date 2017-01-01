Звездный состав на шоу американского дизайнера.

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Нью-Йорк сиял миллионами огоньков – и вовсе не из-за ярких рекламных щитов, а благодаря новой осенне-зимней коллекции Michael Kors Collection. Подиум расположился прямо посреди города, и первыми, кто увидел модное шоу, стали не модные редакторы, а – обычные прохожие.

Этот день запомнится надолго, ведь когда ещё представится возможность увидеть самых топовых супермоделей в одном месте. Все были в сборе: поддержать дизайнера приехали его близкие подруги – Ирина Шейк, Белла Хадид, Эшли Грэм, Наоми Кэмпбелл и другие.

Они ходили по улице в платьях, усыпанных сотней тысяч кристаллов, широкоплечих пальто, виниловых плащах, строгих костюмах, объемных жакетах и пуховиках (также украшенных блестками). Очевидно, что в этом сезоне Майкл Корс вдохновлялся эпохой 80-х — своим любимым временем, которое присуще практически всем его коллекциям.

Корс в равной степени отдал предпочтение как повседневной одежде, так и – вечерним выходам. Каждый образ был дополнен остроконечными лодочками, туфлями-слингбэками или босоножками с тонкими ремешками.

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

Юбилейное шоу Michael Kors Collection в честь 40-летия бренда GettyImages

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