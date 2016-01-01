С Днём рождения, красотка!

Читай также: Меган Фокс в джинсах с “обманом“

Сегодня Наде Дорофеевой - одной из самых талантливых, стильных и сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса исполняется 31 год. Целых 10 лет Надя выступала вместе с Позитивом (Алексей Завгородний) в составе популярной группы «Время и Стекло», а с недавних пор – активно развивает сольную творческую карьеру, где уже изрядно преуспела: артистка выпустила мини-альбом dofamin, в котором каждая из песен – личная и трогательная история, а видео на ее первый трек gorit всего лишь за несколько месяцев набрало более 43 миллионов просмотров. (!)

Всячески радуемся успехам Нади, и желаем ей дальнейшего процветания! А сегодня предлагаем взглянуть на 10 самых стильных и модных образов, ведь ее стиль продуман до мелочей. Также в 2016-м певица исполнила свою мечту - она начала работать над своей линией одежды. В центре Киева вместе с подругой она открыла магазин SO DODO.

Сценические наряды Нади – это броские платья, одежда в спортивном стиле, боди, футуристические костюмы. Создавать новые образы для сцены или клипов девушке помогают стилисты. А вот в обычной жизни Дорофеева обходится своими силами и довольно-таки отлично ей это удается.

Вне сцены и гастролей девушка предпочитает менее яркие образы, носить удобную одежду в спортивном стиле, стиле casual, а также хипстер. Это – хорошо сидящие джинсы, короткие шорты, шляпы, очки, кроссовки и удобная верхняя одежда oversize. Любимый цвет Нади – черный, который, по ее мнению, самый стильный. Также она любит розовый и белый. Кроме того, певица любит однотонные наряды, поэтому ее редко увидишь в вещах с принтами.

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Наде Дорофеевой – 31: самые стильные образы певицы pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.