Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета
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Оранжевый цвет — абсолютный фаворит дизайнеров, даже столь непохожих между собой, как Prada и Jacquemus. Насыщенный апельсиновый оттенок будет очень востребован в легких летних платьях и сарафанах.
Оранжевый цвет обладает рядом преимуществ: притягивает внимание лучше красного, подходит абсолютно всем девушкам - от блондинок до брюнеток, а также красиво сочетается как со светлой, так и со смуглой кожей. Оранжевый оттенок особенно стильно сморится на платьях простого кроя с минимальным количеством декоративных элементов.
Ivona собрала 10 платьев в оранжевой гамме – от цвета манго до сицилийского апельсина. Советуем присмотреться, выбрав себе самый красивый вариант для весенне-летнего сезона!
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