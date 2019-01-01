Готовимся быть самыми яркими и солнечными, девочки!

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Оранжевый цвет — абсолютный фаворит дизайнеров, даже столь непохожих между собой, как Prada и Jacquemus. Насыщенный апельсиновый оттенок будет очень востребован в легких летних платьях и сарафанах.

Оранжевый цвет обладает рядом преимуществ: притягивает внимание лучше красного, подходит абсолютно всем девушкам - от блондинок до брюнеток, а также красиво сочетается как со светлой, так и со смуглой кожей. Оранжевый оттенок особенно стильно сморится на платьях простого кроя с минимальным количеством декоративных элементов.

Ivona собрала 10 платьев в оранжевой гамме – от цвета манго до сицилийского апельсина. Советуем присмотреться, выбрав себе самый красивый вариант для весенне-летнего сезона!

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

Оранжевый – хит сезона: 10 модных платьев апельсинового цвета pinterest.com

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