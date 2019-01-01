Кейт Хадсон - 42: самые яркие светские выходы актрисы
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19 апреля День рождения отмечает самая лучезарная актриса Голливуда — Кейт Хадсон. Ей исполняется 42 года, но на Фабрике грез она до сих пор является главной звездой романтических комедий, выступая в амплуа girl next door.
Как и в выборе ролей, в стиле Хадсон избегает избитых решений и много экспериментирует, при этом оставаясь невероятно женственной и элегантной. Кейт невероятно идут платья классических силуэтов, подчеркивающие фигуру. Актриса любит делать ставку на ягодную гамму или же - пастельную, не перегружая образы лишними аксессуарами. Рассматриваем 15 лучших выходов красотки!
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