Кейт Хадсон - 42: самые яркие светские выходы актрисы

С Днём рождения, Кейт!

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19 апреля День рождения отмечает самая лучезарная актриса Голливуда — Кейт Хадсон. Ей исполняется 42 года, но на Фабрике грез она до сих пор является главной звездой романтических комедий, выступая в амплуа girl next door.

Как и в выборе ролей, в стиле Хадсон избегает избитых решений и много экспериментирует, при этом оставаясь невероятно женственной и элегантной. Кейт невероятно идут платья классических силуэтов, подчеркивающие фигуру. Актриса любит делать ставку на ягодную гамму или же - пастельную, не перегружая образы лишними аксессуарами. Рассматриваем 15 лучших выходов красотки!

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

Кейт Хадсон pinterest.com

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