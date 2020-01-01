Образ дня: Ирина Шейк в кружевном корсете и рваных джинсах

Ирина в эффектном образе!

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Супермодель Ирину Шейк папарацци практически каждый день ловят в свои объективы. Во время своих прогулок по Нью-Йорку Ирина всегда предстает в ярких, трендовых, а порой – необычных образах. Но сегодня звезда побила все рекорды, появившись на публике в кружевном бельевом корсете цвета фуксии и рваных джинсах.

Ирина Шейк BACKGRID

Такой лук знаменитость выбрала не просто так — модель приняла участие в съемке рекламной кампании новой коллекции Victoria's Secret.

Ирина Шейк BACKGRID

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