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Образ дня: Ирина Шейк в кружевном корсете и рваных джинсах

Ирина в эффектном образе!
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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Супермодель Ирину Шейк папарацци практически каждый день ловят в свои объективы. Во время своих прогулок по Нью-Йорку Ирина всегда предстает в ярких, трендовых, а порой – необычных образах. Но сегодня звезда побила все рекорды, появившись на публике в кружевном бельевом корсете цвета фуксии и рваных джинсах.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
BACKGRID

Такой лук знаменитость выбрала не просто так — модель приняла участие в съемке рекламной кампании новой коллекции Victoria's Secret.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
BACKGRID

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Теги: Ирина Шейк, образ дня, модные джинсы
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Источник: ivоna bigmir)net

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