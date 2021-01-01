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Family look: Джастин Бибер и его собака в одинаковых рубашках

Уровень милоты зашкаливает!
Джастин Бибер
Джастин Бибер
pinterest.com

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В семье Бибер за трендами следят не только звездные супруги, но и домашние животные! За два с половиной года, которые йоркширский терьер Оскар живет жизнью звезды, он обзавелся инстаграмом, за которым следит почти миллион подписчиков! И, похоже, теперь пес претендует на титул модника бесповоротно!

Джастин Бибер
Джастин Бибер
instagram.com/haileybieber

В Инстаграме Хейли опубликовала снимок своих любимых мальчишек — Джастина с бокалом красного вина и Оскара. It’s a match! Оба героя носят одинаковые модные красные гавайские рубашки — Dog Threads, бренда, который создает похожие наряды для домашних животных и их владельцев.

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Теги: Джастин Бибер, домашние животные
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Источник: ivona)bigmir.net

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