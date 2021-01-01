Family look: Джастин Бибер и его собака в одинаковых рубашках

Уровень милоты зашкаливает!

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В семье Бибер за трендами следят не только звездные супруги, но и домашние животные! За два с половиной года, которые йоркширский терьер Оскар живет жизнью звезды, он обзавелся инстаграмом, за которым следит почти миллион подписчиков! И, похоже, теперь пес претендует на титул модника бесповоротно!

Джастин Бибер instagram.com/haileybieber

В Инстаграме Хейли опубликовала снимок своих любимых мальчишек — Джастина с бокалом красного вина и Оскара. It’s a match! Оба героя носят одинаковые модные красные гавайские рубашки — Dog Threads, бренда, который создает похожие наряды для домашних животных и их владельцев.

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