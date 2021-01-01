Разбавляем весенние дни яркими красками!

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Брючные костюмы стали явными фаворитами модниц ещё несколько сезонов назад, и вовсе не собираются сдавать своих оборотов в будущем. Героини стритстайла отдают им предпочтение при составлении луков не просто так. Во-первых, брючные костюмы, как и платья, дают возможность особо не задумываться о сочетании верха и низа образа. Во-вторых, костюм можно носить и по отдельности, а ещё один жакет в вашем гардеробе точно не будет лишним, только дополнив множество стильных весенних аутфитов.

Фэшиониста носят брючные костюмы с топами-бандо и базовыми футболками или с одним лишь бюстгальтером, который ненавязчиво выглядывает из-под жакета. В качестве обуви герои стритстайла выбирают все, что попадается под руку: это и удобные массивные кроссовки, и туфли на шпильке с зауженным носом, и казаки на небольшом каблуке, и мартинсы.

При выборе кроя и модели брючного костюма, в этом сезоне, конечно, стоит делать ставку на оверсайз, который, кажется, уже никогда не выйдет из моды. Пиджак с мужского плеча, который выглядит так, будто вам отдал его ваш бойфренд, когда вы замерзли сидеть на весенней веранде. И, конечно, огромные удлиненные и широкие «папины» брюки, которые волочатся по полу и протягиваются ремнем, чтобы не свалиться с ваших бедер. Среди цветов стоит обратить внимание на яркую палитру, которая разукрасит эти нелегкие весенние дни.

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

10 самых модных брючных костюмов этой весны pinterest.com

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