10 самых модных брючных костюмов этой весны
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Брючные костюмы стали явными фаворитами модниц ещё несколько сезонов назад, и вовсе не собираются сдавать своих оборотов в будущем. Героини стритстайла отдают им предпочтение при составлении луков не просто так. Во-первых, брючные костюмы, как и платья, дают возможность особо не задумываться о сочетании верха и низа образа. Во-вторых, костюм можно носить и по отдельности, а ещё один жакет в вашем гардеробе точно не будет лишним, только дополнив множество стильных весенних аутфитов.
Фэшиониста носят брючные костюмы с топами-бандо и базовыми футболками или с одним лишь бюстгальтером, который ненавязчиво выглядывает из-под жакета. В качестве обуви герои стритстайла выбирают все, что попадается под руку: это и удобные массивные кроссовки, и туфли на шпильке с зауженным носом, и казаки на небольшом каблуке, и мартинсы.
При выборе кроя и модели брючного костюма, в этом сезоне, конечно, стоит делать ставку на оверсайз, который, кажется, уже никогда не выйдет из моды. Пиджак с мужского плеча, который выглядит так, будто вам отдал его ваш бойфренд, когда вы замерзли сидеть на весенней веранде. И, конечно, огромные удлиненные и широкие «папины» брюки, которые волочатся по полу и протягиваются ремнем, чтобы не свалиться с ваших бедер. Среди цветов стоит обратить внимание на яркую палитру, которая разукрасит эти нелегкие весенние дни.
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