Готовимся к отпуску: модные купальники лето 2021

Как удивить всех этим летом, быть на гребне новой волны и дать понять, что вы точно знаете все самые модные тенденции сезона? Просто правильно выберите купальник. Мы подобрали для вас те новинки, которые подчеркнут вашу неповторимость.

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На пике популярности будут купальники из жатой ткани прямиком из 80-х. Спрос на них можно объяснить свойством скрывать все недостатки и подчеркивать достоинства фигуры. А также большим плюсом является то, что в них без труда помещаются даже беременные. Модель Елена Перминова уже попробовала на себе такой тренд, будучи в положении.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Рюши и воланы в одежде и купальниках как никогда актуальны. Они добавят особого шика вашему пляжному образу. Это могут быть абсолютно разные фасоны купальников: слитный сверху с воланами или раздельный с воланами на бюсте и бикини. Однако, этот красивый тренд не совсем практичный. Для плавания и активного ныряния такие варианты не очень удобны: больше подойдут для посиделок у бассейна или фотографирования.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Высокий вырез на плавках. Эта мода пришла к нам из 90-х и, в принципе, многие женщины любят такой тренд. Он визуально удлиняет ноги, акцентируя именно на них. Конечно, какая женщина не мечтает о красивых, стройных и модельных ногах от ушей? Но не каждому это дано. Поэтому, надев такой купальник, вы не только будете в центре внимания, но и также визуально удлините ноги, обеспечив себе образ из серии «Спасатели Малибу». Именно такой купальник предпочла Ким Кардашьян.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Асимметрия в купальниках на одно плечо будет актуальной в новом сезоне. Такие купальники смотрятся очень красиво и изысканно. Когда одно плечо полностью оголено - это придает женственности и элегантности.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Ретро-стиль по-прежнему актуален в новом сезоне, купальники - не исключение. Высокая талия, лиф-бандо могут подчеркнуть вашу неповторимость и скрыть недостатки. Для девушек спортивной фигуры подойдут именно такие модели.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Модным этим летом будет слитно-раздельный купальник. Он выглядит как слитный, но, на самом деле, открывает много тела. Разрезы могут присутствовать абсолютно везде - на животе и на спине. Именно такой предпочла Белла Хадид, которая очень любит демонстрировать свою фигуру.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

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В тренде также будут всевозможные завязки и шнуровки на купальниках - и под грудью, и на животе, и на плавках с разных сторон. Такой вариант примерила на себя ранее Эмили Ратаковски.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Бельевой стиль будет также пользоваться спросом. Это и закрытый купальник, напоминающий корсет, так и - раздельный с кружевом. Все, что напоминает вам белье - будет смотреться выигрышно. Главная злодейка «Ангелов Чарли» Деми Мур покорила всех именно таким купальником.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Стиль бохо не сдает своих позиций уже несколько сезонов подряд. Если вы любитель богемного шика, то вам по душе будут купальники из натуральных тканей: с бахромой, с вышивкой и макраме. Именно такого стиля купальник выбрала для себя Александра Амброссио.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Из принтов особо актуальна будет полоска в разных ее проявлениях, а также геометрия, абстракция, анималистичные принты, которые из сезона в сезон остаются популярными. Из цветов модными будут пастельные оттенки. Любителям ярких красок также будет не скучно этим летом, ведь в тренде ярко-розовый, голубой, темно-зелёный и красный.

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Модные купальники лето 2021 pinterest.com

Автор: Анна Дурицкая

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