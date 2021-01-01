Balenciaga и Alexander McQueen отказались от натурального меха

Бренды под конгломератом Kering объявили, что официально отказываются от использования натурального меха в своих коллекциях.

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Модные дома сообщили, что вместо меха животного происхождения они перейдут на более этичные аналоги этого материала. Стоит отметить, что креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия не работал с натуральным мехом с момента вступления на пост, а теперь подтвердил свою позицию официально.

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия pinterest.com

В компании Kering остались только два бренда, которые продолжают использовать натуральный мех – Saint Laurent и Brioni. Ранее от натурального меха отказались такие модные гиганты как Gucci, Prada, Versace, Burberry, Chanel Miu Miu и Diane von Furstenberg.

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