Эльза Хоск в самом модном пиджаке этой весны

Голубая мечта!

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Классический черный пиджак – основа любого гардероба. Но если с наступлением весны Вам очень хочется разнообразия и чего-то нового, - обратите внимание на модели трендовых пастельных оттенков. Яркий пример нам продемонстрировала Эльза Хоск.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

Шведская модель, которая недавно впервые стала мамой, выглядит роскошно. Эльза выбрала приталенный пиджак нежного небесно-голубого оттенка. В тон к нему она подобрала светлые джинсы. Весенний образ был также удачно дополнен сумкой-багетом и босоножками Bottega Veneta, о которых мечтает каждая модница.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

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