Как выглядят самые модные каблуки этой весны?

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Kitten heel

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Изящный и миниатюрный каблук «рюмочка» немного потеснил с модного подиума высокие шпильки, чему многие модницы только рады: туфли и босоножки на 3-сантиметровом каблучке выглядят очень мило и женственно, а ходить в такой обуви гораздо легче и удобнее.

Модные каблуки весна 2021 pinterest.com

Модные каблуки весна 2021 pinterest.com

Модные каблуки весна 2021 pinterest.com

Треугольный каблук

В тренде – геометрия. Широкий треугольный каблук будет актуален и весной, и летом. Он вполне органично смотрится на ботильонах и босоножках с изящными ремешками.

Модные каблуки весна 2021 pinterest.com

Изящные шпильки

Определенный ряд моделей сезона весна-лето 2021 будто создан для того, чтобы вдоволь наслаждаться жизнью. Такая обувь говорит нам о том, что комфорт – это не главное. Обладательницы этих красивых туфелек однозначно будут королевами вечеринок или светских приемов.

Модные каблуки весна 2021 pinterest.com

Модные каблуки весна 2021 pinterest.com

Модные каблуки весна 2021 pinterest.com

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