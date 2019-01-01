Как выглядят самые модные каблуки этой весны?
Kitten heel
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Изящный и миниатюрный каблук «рюмочка» немного потеснил с модного подиума высокие шпильки, чему многие модницы только рады: туфли и босоножки на 3-сантиметровом каблучке выглядят очень мило и женственно, а ходить в такой обуви гораздо легче и удобнее.
Треугольный каблук
В тренде – геометрия. Широкий треугольный каблук будет актуален и весной, и летом. Он вполне органично смотрится на ботильонах и босоножках с изящными ремешками.
Изящные шпильки
Определенный ряд моделей сезона весна-лето 2021 будто создан для того, чтобы вдоволь наслаждаться жизнью. Такая обувь говорит нам о том, что комфорт – это не главное. Обладательницы этих красивых туфелек однозначно будут королевами вечеринок или светских приемов.
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