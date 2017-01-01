VOROZHBYT&ZEMSKOVA представили нову колекцію AW 21/22

Лукбук нової колекції дизайнерського дуету VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22.

Форми і фарби, тіні і силуети, світанкові відблиски на глянцевих поверхнях і мерехтливі вогні білбордів великого міста ... Мегаполіс як живий організм є джерелом натхнення для дизайнерського дуету VOROZHBYT & ZEMSKOVA вже не перший сезон. Нова осінньо-зимова колекція витримана в сірих, бетонних тонах, з безліччю архітектурних переплетень фактур і деталей. У моделях втілені і силуети міських висоток, і блискуче скло вітрин, і холодний метал поручнів і нескінченна сітка вікон хмарочосів ... Завдяки дизайнерській фантазії крізь ці сірі вікна проривається промінь сонця – жовтий, яскравий, обнадійливий.

Ідея колекції розкривається за допомогою матеріалів і палітри: багато стьобаної тканини і клітчастого принта, які з'єднуються між собою в двосторонні речі. Увагу варто звернути на двосторонні шарфи-накидки з вовни і плащової тканини, що додає їм плюс у дощову погоду. Хіти колекції – двосторонні речі-трансформери. Ці моделі не тільки актуальні, але і зручні.

Силуетні форми: приталені, підкреслені поясами з карабінами, а також об'ємні, стьобані (з великими комірами і широкими підкладним плечима). Ключові моделі: костюми з широкими, гострими плечима, фірмові широкі штани, трійки з жилетами, облягаючі водолазки, oversized жилети, пальто, спідниці плісе. Палітра: чорний, білий, сірий і яскраво жовтий. Принт: клітина. Деталі: металеві карабіни і ланцюги. Аксесуари: стьобані накидки, шарфи.

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

VOROZHBYT&ZEMSKOVA – AW 21/22 Прес-служба

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