Селин Дион – 53: лучшие выходы иконы стиля
Читай также: Легенды “Оскара“: самые известные платья в истории премии
Сегодня исполняется 53 года обладательнице уникального и неповторимого голоса, одной из самых популярных певиц современности, пластинки которой разошлись общим тиражом в 200 миллионов копий. Искренне поздравляем Селин Дион, и уже спешим включить легендарную композицию «My Heart Will Go On», в очередной раз пролив под нее реки слез.
Мы обожаем певицу за ее экстравагантный и смелый стиль. Селин всегда выглядит ярко и феерично, затмевая собой всех окружающих. Артистка любит кутюрные наряды, и именно она является настоящей предводительницей тяжелой моды.
Как говорит артистка: «Одежда идет за мной; Я не следую за одеждой».
Женственность и шик – именно они стали отличительными чертами стиля певицы. Селин всегда выбирала платья и юбки, демонстрирующие ее стройные ноги. В честь Дня рождения неподражаемой Дион предлагаем взглянуть на ее самые яркие и блестящие образы.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.