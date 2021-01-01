Селин Дион – 53: лучшие выходы иконы стиля

С Днём рождения, дива!

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Сегодня исполняется 53 года обладательнице уникального и неповторимого голоса, одной из самых популярных певиц современности, пластинки которой разошлись общим тиражом в 200 миллионов копий. Искренне поздравляем Селин Дион, и уже спешим включить легендарную композицию «My Heart Will Go On», в очередной раз пролив под нее реки слез.

Мы обожаем певицу за ее экстравагантный и смелый стиль. Селин всегда выглядит ярко и феерично, затмевая собой всех окружающих. Артистка любит кутюрные наряды, и именно она является настоящей предводительницей тяжелой моды.

Как говорит артистка: «Одежда идет за мной; Я не следую за одеждой».

Женственность и шик – именно они стали отличительными чертами стиля певицы. Селин всегда выбирала платья и юбки, демонстрирующие ее стройные ноги. В честь Дня рождения неподражаемой Дион предлагаем взглянуть на ее самые яркие и блестящие образы.

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

Селин Дион pinterest.com

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