Вязаный топ – тренд весны: показывает Жизель Оливейра

Применяем модный тренд, как это делает Жизель.

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Холодное время года – идеальная пора для вязаных вещей. Но и с наступлением тепла они не теряют своей актуальности. В этом сезоне звезды стритстайла и дизайнеры предлагают выделить особое место в гардеробе для вязаных обновок. Предлагаем начать с базы, заменив футболку на топ, как нам продемонстрировала Жизель Оливейра.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

Бразильская модель отдала предпочтение белому укороченному топу с цветочным принтом. К нему Жизель подобрала черные джинсы с завышенной талией в сочетании с элегантными лодочками.

Жизель Оливейра instagram.com/giizeleoliveira

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