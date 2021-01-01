Кире Найтли-36: лучшие повседневные образы актрисы

С Днем рождения, кинодива!

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Сегодня британской актрисе Кире Найтли исполнилось 36 лет. За долгую карьеру (уже в шестилетнем возрасте у нее был собственный агент) она достигла немалых высот, но ещё ни разу не была удостоена высшей награды в киноиндустрии – «Оскара».

Кира Найтли победила дислексию, выросла из амплуа дублерши, стала всемирно популярной благодаря франшизе «Пираты Карибского моря», утвердив свой талант в более серьезных ролях в фильмах «Искупление» и «Игра в имитацию».

Она была дважды номинирована на тот же «Оскар», трижды на «Золотой глобус» и еще два раза на BAFTA, но ни одна из престижных премий ей пока не досталась. В этом году актриса вновь появится на большом экране в комедии «Тихая ночь» и в непривычном амплуа, возможно, наконец сможет добиться признания киноакадемии, чего ей искренне желаем.

Но сегодня хотим обратить внимание на безупречный стиль актрисы, в частности, - повседневные выходы. На ковровых дорожках Кира всегда блистает ярко, но и в жизни ее луки – сплошной гид по самым актуальным трендам.

Звезда предпочитает классические сочетания, минимум декора, ненавязчивые принты и пастельные тона. Каждый ее выход – образец женственности, элегантности и сдержанности. Найтли всегда демонстрирует свой идеальный вкус, тем самым радуя всех модных экспертов и поклонников.

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

Кира Найтли pinterest.com

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