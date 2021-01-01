Кире Найтли-36: лучшие повседневные образы актрисы
Читай также: Легенды “Оскара“: самые известные платья в истории премии
Сегодня британской актрисе Кире Найтли исполнилось 36 лет. За долгую карьеру (уже в шестилетнем возрасте у нее был собственный агент) она достигла немалых высот, но ещё ни разу не была удостоена высшей награды в киноиндустрии – «Оскара».
Кира Найтли победила дислексию, выросла из амплуа дублерши, стала всемирно популярной благодаря франшизе «Пираты Карибского моря», утвердив свой талант в более серьезных ролях в фильмах «Искупление» и «Игра в имитацию».
Она была дважды номинирована на тот же «Оскар», трижды на «Золотой глобус» и еще два раза на BAFTA, но ни одна из престижных премий ей пока не досталась. В этом году актриса вновь появится на большом экране в комедии «Тихая ночь» и в непривычном амплуа, возможно, наконец сможет добиться признания киноакадемии, чего ей искренне желаем.
Но сегодня хотим обратить внимание на безупречный стиль актрисы, в частности, - повседневные выходы. На ковровых дорожках Кира всегда блистает ярко, но и в жизни ее луки – сплошной гид по самым актуальным трендам.
Звезда предпочитает классические сочетания, минимум декора, ненавязчивые принты и пастельные тона. Каждый ее выход – образец женственности, элегантности и сдержанности. Найтли всегда демонстрирует свой идеальный вкус, тем самым радуя всех модных экспертов и поклонников.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил