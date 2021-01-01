Birthday girl: самые яркие выходы Сары Джессики Паркер
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Сегодня День рождения отмечает американская актриса, любимица всех модниц – Сара Джессика Паркер. Звезду невозможно не любить за ее героиню Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Но бесконечные сравнения с ее известным альтер-эго успели надоесть как самой актрисе, так и всем неравнодушным к ее творчеству.
Безусловно, вклад в модную индустрию стильной и остроумной героини сериала оценивается по достоинству, но фэшн-достижения самой 56-летней американской актрисы, дизайнера и продюсера поражают не меньше.
Сегодня предлагаем взглянуть на самые эффектные и яркие выходы именинницы, ведь в каждом своем образе, особенно для ковровых дорожек, актриса явно делает ставку на женственность и сексуальность, но при этом никогда не выглядит вульгарно и вызывающе. Паркер всегда очень тонко чувствовала грань между допустимой обнаженностью и пошлостью, чем невозможно не восхищаться.
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