Birthday girl: самые яркие выходы Сары Джессики Паркер

С Днём рождения, икона стиля!

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Сегодня День рождения отмечает американская актриса, любимица всех модниц – Сара Джессика Паркер. Звезду невозможно не любить за ее героиню Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Но бесконечные сравнения с ее известным альтер-эго успели надоесть как самой актрисе, так и всем неравнодушным к ее творчеству.

Безусловно, вклад в модную индустрию стильной и остроумной героини сериала оценивается по достоинству, но фэшн-достижения самой 56-летней американской актрисы, дизайнера и продюсера поражают не меньше.

Сегодня предлагаем взглянуть на самые эффектные и яркие выходы именинницы, ведь в каждом своем образе, особенно для ковровых дорожек, актриса явно делает ставку на женственность и сексуальность, но при этом никогда не выглядит вульгарно и вызывающе. Паркер всегда очень тонко чувствовала грань между допустимой обнаженностью и пошлостью, чем невозможно не восхищаться.

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

Сара Джессика Паркер pinterest.com

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