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Джиджи Хадид в самом модном и необычном тренче этой весны

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Важная покупка весны.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
pinterest.com

Джиджи Хадид – одна из самых модных героинь стритстайла. Ее образами вдохновляются миллионы девушек по всему миру. Сегодня мы в очередной раз восхищаемся ее луком, главная роль и внимание в котором достались тренчу Moncler. И он действительно заслуживает детального разбора.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Getty images

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Первое, что бросается в глаза — конечно же, крой тренча. На первый взгляд кажется, что он без рукавов. Однако они есть, но выполнены из другого материала, создав на контрасте впечатление отдельно надетой вещи.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Getty images

Что касается материи и цвета, Джиджи выбрала кожаную модель горчично-желтого оттенка. Пожалуй, самая универсальная (к тому же невероятно модная) альтернатива классическому бежевому тренчу. Однозначно +1 в wish-list.

Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Getty images

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Теги: Джиджи Хадид, модные тренчи весна
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Источник: Ivonа bigmir)net

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