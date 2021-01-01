Джиджи Хадид в самом модном и необычном тренче этой весны
Джиджи Хадид – одна из самых модных героинь стритстайла. Ее образами вдохновляются миллионы девушек по всему миру. Сегодня мы в очередной раз восхищаемся ее луком, главная роль и внимание в котором достались тренчу Moncler. И он действительно заслуживает детального разбора.
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Первое, что бросается в глаза — конечно же, крой тренча. На первый взгляд кажется, что он без рукавов. Однако они есть, но выполнены из другого материала, создав на контрасте впечатление отдельно надетой вещи.
Что касается материи и цвета, Джиджи выбрала кожаную модель горчично-желтого оттенка. Пожалуй, самая универсальная (к тому же невероятно модная) альтернатива классическому бежевому тренчу. Однозначно +1 в wish-list.
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