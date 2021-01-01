Голубая мечта: Ирина Шейк в шубе, от которой невозможно оторвать взгляд
Ирина в эффектном образе!
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Несмотря на плотный рабочий график и постоянные съемки, Ирина Шейк всегда находит время для прогулок с дочерью Леей. Вчера модель отправилась за малышкой в детский сад.
Для неформального выхода супермодель выбрала уютный и яркий аутфит. Ирина надела голубую плюшевую шубу Max Mara, укороченные джинсы прямого кроя, черный топ и грубые ботинки на тракторной подошве. Очки с голубыми линзами и защитная маска в том же оттенке отлично дополнили образ.
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