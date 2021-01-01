На спортивном: Хейли и Джастин Бибер учат выглядеть стильно без особых усилий

В очередной раз звездные супруги подтвердили статус самой стильной голливудской пары.

Хейли и Джастин Бибер были замечены на выходе из парижского отеля. Супруги отправились на прогулку по городу и выбрали максимально расслабленные образы в спортивном стиле. Хейли отдала предпочтение черно-белой гамме: укороченный топ она был дополнен спортивными штанами свободного кроя. Сверху модель накинула пальто оверсайз, закончив образ коричневой шапкой-бини.

Хейли и Джастин Бибер LEGION MEDIA

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Лук Джастина был классическим благодаря брюкам, но яркого акцента ему придал пуховик с градиентным переходом от розового к оранжевому. Как Вам такие образы звездной пары?

Хейли и Джастин Бибер LEGION MEDIA

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