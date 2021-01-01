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В ожидании лета: бразильская модель Жизель Оливейра в очень эффектном бикини

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Жизель в соблазнительном летнем образе!
Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

Жизель Оливейра круглый год держит себя в форме: модель регулярно занимается спортом под чутким руководством личного тренера, а также ходит на йогу. Неудивительно, что фигура Жизель — само совершенство.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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27-летняя модель продолжает радовать нас шикарными летними образами. Жизель в очередной раз поделилась в Инстаграме новыми снимками в купальнике. Бразильская красотка примерила бикини оттенка лайма, шляпу с цветочным принтом, очки в оправе персикового цвета и хлопковую рубашку. Получился очень летний образ для отдыха на пляже, который мечтаем поскорее повторить.

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра
instagram.com/giizeleoliveira

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Теги: Жизель Оливейра, образ звезды, модные купальники лето 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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