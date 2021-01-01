Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Красивее диснеевской принцессы: Кейли Куоко в невероятном платье Oscar de la Renta

Комментариев: 0
Актриса в романтичном и нежном образе.
Кейли Куоко
Кейли Куоко
pinterest.com

Читай также: Эльза Хоск показала, с какой сумкой в новом сезоне будут ходить все модели

Среди номинантов премии «Золотой глобус - 2021» оказалась и актриса Кейли Куоко: в 2020-ом с ее участием вышел новый комедийный сериал «Бортпроводница». Однако, пальма первенства за «Лучшую актрису в комедийном телесериале» ушла Кэтрин О’Хара из картины «Шиттс Крик».

Кейли Куоко
Кейли Куоко
instagram.com/kaleycuoco

Но образ Кейли стал одним из самых запоминающихся. Звезда выбрала для мероприятия «платье принцессы» Oscar de la Renta с объемной юбкой и сверкающей аппликацией. Макияж в пастельных тонах и женственная укладка отлично дополнили образ Кейли. Особенно поклонникам Кейли понравился бэкстейдж по окончанию церемонии: актриса в окружении «вредных» вкусностей позировала на полу, всем видом демонстрируя, что ее никак не расстроили итоги номинации.

Кейли Куоко
Кейли Куоко
instagram.com/kaleycuoco

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кейли Куоко, Золотой глобус 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь