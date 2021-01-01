Красивее диснеевской принцессы: Кейли Куоко в невероятном платье Oscar de la Renta

Актриса в романтичном и нежном образе.

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Среди номинантов премии «Золотой глобус - 2021» оказалась и актриса Кейли Куоко: в 2020-ом с ее участием вышел новый комедийный сериал «Бортпроводница». Однако, пальма первенства за «Лучшую актрису в комедийном телесериале» ушла Кэтрин О’Хара из картины «Шиттс Крик».

Кейли Куоко instagram.com/kaleycuoco

Но образ Кейли стал одним из самых запоминающихся. Звезда выбрала для мероприятия «платье принцессы» Oscar de la Renta с объемной юбкой и сверкающей аппликацией. Макияж в пастельных тонах и женственная укладка отлично дополнили образ Кейли. Особенно поклонникам Кейли понравился бэкстейдж по окончанию церемонии: актриса в окружении «вредных» вкусностей позировала на полу, всем видом демонстрируя, что ее никак не расстроили итоги номинации.

Кейли Куоко instagram.com/kaleycuoco

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