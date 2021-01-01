Даже в гипсе дьявол носит Prada: Сара Полсон в восхитительном образе на «Золотом глобусе-2021»
Сара Полсон с травмированной рукой впечатлила всех роскошным образом.
Сара Полсон выглядела, как всегда, шикарно, выступая на церемонии вручения премии — даже несмотря на то, что у нее была травмирована рука.
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На «Золотом глобусе -2021» Полсон появилась виртуально. Знаменитая актриса вновь отдала свое предпочтение любимому бренду одежды. Элегантное и аристократичное платье Prada с открытой линией плеч дополнил необычный аксессуар — «чехол» на гипс, который для нее специально отшили.
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