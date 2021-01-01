Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даже в гипсе дьявол носит Prada: Сара Полсон в восхитительном образе на «Золотом глобусе-2021»

Комментариев: 0
Сара Полсон с травмированной рукой впечатлила всех роскошным образом.
Сара Полсон
Сара Полсон
pinterest.com

Сара Полсон выглядела, как всегда, шикарно, выступая на церемонии вручения премии — даже несмотря на то, что у нее была травмирована рука.

Сара Полсон
Сара Полсон
instagram.com/mssarahcatharinepaulson

Читай также: Только королевы носят изумруд: Аня Тейлор-Джой на церемонии "Золотой глобус - 2021"

На «Золотом глобусе -2021» Полсон появилась виртуально. Знаменитая актриса вновь отдала свое предпочтение любимому бренду одежды. Элегантное и аристократичное платье Prada с открытой линией плеч дополнил необычный аксессуар — «чехол» на гипс, который для нее специально отшили.

Сара Полсон
Сара Полсон
instagram.com/mssarahcatharinepaulson

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Сара Полсон, Золотой глобус 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь