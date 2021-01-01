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Офисная классика в непривычном исполнении: модный мастер-класс от Джессики Альбы

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Офисная мода «заиграла» новыми красками.
Джессика Альба
Джессика Альба
pinterest.com

Джессика Альба – довольно-таки редкий гость в объективах папарацци. Однако, исключения бывают — редко, но метко. Сегодня, например, звезда была замечена в центре Лос-Анджелеса. Для неофициального выхода она выбрала на первый взгляд слишком строгий, но при этом довольно простой образ в расслабленном стиле.

Джессика Альба
Джессика Альба
Getty images

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Джессика стильно скомбинировала нейтральный бежево-серый кардиган и пиджак схожего цвета. Светлый верх она дополнила черными брюками свободного кроя, которые в тренде этой весной. Шикарный образ в стиле «спорт-шик» звезда разбавила классическими белыми кроссовками, которые идеально подходят практически к каждому наряду.

Джессика Альба
Джессика Альба
Getty images

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Теги: Джессика Альба, образ звезды, офисная мода 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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