Офисная классика в непривычном исполнении: модный мастер-класс от Джессики Альбы
Джессика Альба – довольно-таки редкий гость в объективах папарацци. Однако, исключения бывают — редко, но метко. Сегодня, например, звезда была замечена в центре Лос-Анджелеса. Для неофициального выхода она выбрала на первый взгляд слишком строгий, но при этом довольно простой образ в расслабленном стиле.
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Джессика стильно скомбинировала нейтральный бежево-серый кардиган и пиджак схожего цвета. Светлый верх она дополнила черными брюками свободного кроя, которые в тренде этой весной. Шикарный образ в стиле «спорт-шик» звезда разбавила классическими белыми кроссовками, которые идеально подходят практически к каждому наряду.
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