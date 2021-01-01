Свежий взгляд на извечную классику.

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Мы уже рассказывали ранее о том, что одним из главных трендов сезона весна-лето 2021 станут платья с вырезами. Так почему же не использовать этот тренд в прочтении классического маленького черного платья? Тем более, скоро близится весомый повод примерить на себя подобный наряд – 8 марта. Почему бы не быть самой сексуальной в этот день?

Благодаря своей универсальности и уместности в любой ситуации оно стало главным помощником для девушек по всему миру и готовым ответом на вопрос «Что надеть, если сомневаешься и не можешь определиться». В новом сезоне оно обзавелось соблазнительными вырезами в самых неожиданных местах — и уже перестало быть таким уж универсальным, зато стало гораздо «острее» и современнее.

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Предпочтительная длина такого платья — миди. Откровенность вырезов нужно чем-то компенсировать — поэтому ноги лучше все же закрыть, но это не касается всех вариаций. При этом крой дизайнеры выбирают максимально облегающий — вот тут стесняться нечего. Мы уже с радостью делимся с вами готовой подборкой— от совсем откровенных до чуть более скромных. Вам остается лишь определиться с тем, какое подойдет именно вам.

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

10 модных маленьких черных платьев с соблазнительными вырезами pinterest.com

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