Как подобрать сумку на лето?PR
- Определитесь со стилем: универсальная модель или яркий аксессуар.
- Подумайте, какая форма сумочки подойдет для большинства ваших образов.
- Выберите цвет — смотрите, каких оттенков больше в вашем гардеробе.
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Лето 2021: какие сумки в моде?
В дизайне коллекций весна-лето бренды любят сочетать несочетаемое: нежные и кислотные оттенки, простые и витиеватые линии, совмещать множество стилей. Из-за такого разнообразия модными считаются совсем разные летние сумки.
Самые актуальные модели 2021:
- Плетенки — отличный вариант для легкого летнего образа, под воздушное платье или базовую футболку с шортами.
- Клатчи — миниатюрные варианты на каждый день, любых оттенков и форм.
- Рюкзаки — на выбор практичные спортивные рюкзаки и женственные аксессуары.
- Прозрачные силиконовые сумки — самыми модными считаются модели из цветного силикона кислотных оттенков.
- Шопперы — удобные и практичные, подойдут для ежедневной носки или похода на пикник.
Чтобы подобрать летнюю сумку, ориентируйтесь на желаемый стиль образа. Бесформенные шопперы лучше всего сочетаются с базовыми вещами. Под легкое летнее платье подбирайте клатч или сумочку с мягкими формами. Для офиса подойдут рюкзак или сдержанная кожаная классика.
Какую сумку купить на лето?
При выборе аксессуара в первую очередь обращайте внимание на материал сумки. Если вы ищете сумку для отдыха, выбирайте модели из плащевки и других материалов, которые не боятся воды и грязи.
Повседневные сумки могут быть из любых тканей:
- классические кожаные и из эко-кожи;
- хлопковые и джинсовые шопперы;
- замшевые для вечернего образа;
- прочные нейлоновые и полиэстеровые, др.
Форма сумки тоже имеет значение. Зимние модели обычно делают стандартными — квадратными или прямоугольными. Под легкие летние образы можно подобрать более интересный вариант любой необычной формы: квадратную, трапециевидную или круглую.
Какой цвет сумки выбрать на лето?
Летом 2021 дизайнеры советуют обращать внимание на ярко-красный, оранжевый, глубокий синий цвета. Яркие цвета, резкие линии и мягкая фурнитура сделают образ более взрывным и бесшабашным.
Если вы предпочитаете спокойные тона, обратите внимание на приглушенные оттенки голубого или желтого.
Любительницы нюдовых оттенков могут быть спокойны, ведь бежевые и нежно-розовые цвета по-прежнему в моде. Сумка женская Cromia в бежевом цвете — отличный пример базового аксессуара на лето от итальянских дизайнеров. Мягкие цвета, минималистический дизайн и аккуратный замок делают эту модель универсальной.
Плюс модных тенденций 2021 в то, что они очень разнообразны, поэтому каждая девушка найдет подходящую сумку для себя. При выборе аксессуара ориентируйтесь на свой любимый стиль, и тогда точно не ошибетесь в выборе!
Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
Як підібрати сумку на літо?
Ось основні поради, як вибрати жіночу сумку на літо:
- Визначтеся зі стилем: універсальна модель або яскравий аксесуар.
- Подумайте, яка форма сумочки підійде для більшості ваших образів.
- Виберіть колір — дивіться, яких відтінків більше у вашому гардеробі.
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Літо 2021: які сумки в моді?
У дизайні колекцій весна-літо бренди люблять поєднувати непоєднуване: ніжні та кислотні відтінки, прості й витіюваті лінії, поєднувати між собою різні стилі. Через таке розмаїття модними вважаються зовсім різні літні сумки.
Найактуальніші моделі 2021:
- Плетінки — відмінний варіант для легкого літнього образу, під повітряне плаття або базову футболку з шортами.
- Клатчі — мініатюрні варіанти на кожен день будь-яких відтінків і форм.
- Рюкзаки — на вибір практичні спортивні рюкзаки та жіночні аксесуари.
- Прозорі силіконові сумки — наймоднішими вважаються моделі з кольорового силікону кислотних відтінків.
- Шоппери — зручні та практичні, підійдуть для щоденного використання або походу на пікнік.
Щоб підібрати літню сумку, орієнтуйтеся на бажаний стиль образу. Безформні шопери найкраще поєднуються з базовими речами. Під легке літнє плаття підбирайте клатч або сумочку з м'якими формами. Для офісу підійдуть рюкзак або стримана шкіряна класика.
Яку сумку купити на літо?
При виборі аксесуара в першу чергу звертайте увагу на матеріал сумки. Якщо ви шукаєте сумку для відпочинку, вибирайте моделі з плащової тканини та інших матеріалів, які не бояться води та бруду.
Повсякденні сумки можуть бути з будь-яких тканин:
- класичні шкіряні й з еко-шкіри;
- бавовняні й джинсові шопери;
- замшеві для вечірнього образу;
- міцні нейлонові й поліестерові тощо.
Форма сумки теж має значення. Зимові моделі зазвичай роблять стандартними — квадратними або прямокутними. Під легкі літні образи можна підібрати цікавіший варіант більш незвичайної форми: квадратну, трапецієподібну або круглу.
Який колір сумки вибрати на літо?
Влітку 2021 дизайнери радять звертати увагу на яскраво-червоний, помаранчевий, глибокий синій кольори. Яскраві кольори, різкі лінії та м'яка фурнітура зроблять образ більш вибуховим і відчайдушним.
Якщо ви віддаєте перевагу спокійним кольорам, зверніть увагу на приглушені відтінки блакитного та жовтого.
Любительки нюдових відтінків можуть бути спокійні, адже бежеві та ніжно-рожеві кольори як і раніше в моді. Сумка жіноча Cromia в бежевому кольорі — відмінний приклад базового аксесуара на літо від італійських дизайнерів. М'які кольори, мінімалістичний дизайн і акуратний замок роблять цю модель універсальною.
Плюс модних тенденцій 2021 то, що вони дуже різноманітні, тому кожна дівчина знайде свою неймовірну сумку. При виборі аксесуара орієнтуйтеся на свій улюблений стиль, і тоді ваш вибір точно буде вдалим!
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