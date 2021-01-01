Вот основные советы, как выбрать женскую сумку на лето.

Как подобрать сумку на лето? Пресс-служба

Определитесь со стилем: универсальная модель или яркий аксессуар. Подумайте, какая форма сумочки подойдет для большинства ваших образов. Выберите цвет — смотрите, каких оттенков больше в вашем гардеробе.

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Лето 2021: какие сумки в моде?

В дизайне коллекций весна-лето бренды любят сочетать несочетаемое: нежные и кислотные оттенки, простые и витиеватые линии, совмещать множество стилей. Из-за такого разнообразия модными считаются совсем разные летние сумки.

Самые актуальные модели 2021:

Плетенки — отличный вариант для легкого летнего образа, под воздушное платье или базовую футболку с шортами.

Клатчи — миниатюрные варианты на каждый день, любых оттенков и форм.

Рюкзаки — на выбор практичные спортивные рюкзаки и женственные аксессуары.

Прозрачные силиконовые сумки — самыми модными считаются модели из цветного силикона кислотных оттенков.

Шопперы — удобные и практичные, подойдут для ежедневной носки или похода на пикник.

Чтобы подобрать летнюю сумку, ориентируйтесь на желаемый стиль образа. Бесформенные шопперы лучше всего сочетаются с базовыми вещами. Под легкое летнее платье подбирайте клатч или сумочку с мягкими формами. Для офиса подойдут рюкзак или сдержанная кожаная классика.

Какую сумку купить на лето?

При выборе аксессуара в первую очередь обращайте внимание на материал сумки. Если вы ищете сумку для отдыха, выбирайте модели из плащевки и других материалов, которые не боятся воды и грязи.

Повседневные сумки могут быть из любых тканей:

классические кожаные и из эко-кожи;

хлопковые и джинсовые шопперы;

замшевые для вечернего образа;

прочные нейлоновые и полиэстеровые, др.

Форма сумки тоже имеет значение. Зимние модели обычно делают стандартными — квадратными или прямоугольными. Под легкие летние образы можно подобрать более интересный вариант любой необычной формы: квадратную, трапециевидную или круглую.

Какой цвет сумки выбрать на лето?

Летом 2021 дизайнеры советуют обращать внимание на ярко-красный, оранжевый, глубокий синий цвета. Яркие цвета, резкие линии и мягкая фурнитура сделают образ более взрывным и бесшабашным.

Если вы предпочитаете спокойные тона, обратите внимание на приглушенные оттенки голубого или желтого.

Любительницы нюдовых оттенков могут быть спокойны, ведь бежевые и нежно-розовые цвета по-прежнему в моде. Сумка женская Cromia в бежевом цвете — отличный пример базового аксессуара на лето от итальянских дизайнеров. Мягкие цвета, минималистический дизайн и аккуратный замок делают эту модель универсальной.

Как подобрать сумку на лето? Пресс-служба

Плюс модных тенденций 2021 в то, что они очень разнообразны, поэтому каждая девушка найдет подходящую сумку для себя. При выборе аксессуара ориентируйтесь на свой любимый стиль, и тогда точно не ошибетесь в выборе!

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Як підібрати сумку на літо?

Ось основні поради, як вибрати жіночу сумку на літо:

Визначтеся зі стилем: універсальна модель або яскравий аксесуар. Подумайте, яка форма сумочки підійде для більшості ваших образів. Виберіть колір — дивіться, яких відтінків більше у вашому гардеробі.

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Літо 2021: які сумки в моді?

У дизайні колекцій весна-літо бренди люблять поєднувати непоєднуване: ніжні та кислотні відтінки, прості й витіюваті лінії, поєднувати між собою різні стилі. Через таке розмаїття модними вважаються зовсім різні літні сумки.

Найактуальніші моделі 2021:

Плетінки — відмінний варіант для легкого літнього образу, під повітряне плаття або базову футболку з шортами.

Клатчі — мініатюрні варіанти на кожен день будь-яких відтінків і форм.

Рюкзаки — на вибір практичні спортивні рюкзаки та жіночні аксесуари.

Прозорі силіконові сумки — наймоднішими вважаються моделі з кольорового силікону кислотних відтінків.

Шоппери — зручні та практичні, підійдуть для щоденного використання або походу на пікнік.

Щоб підібрати літню сумку, орієнтуйтеся на бажаний стиль образу. Безформні шопери найкраще поєднуються з базовими речами. Під легке літнє плаття підбирайте клатч або сумочку з м'якими формами. Для офісу підійдуть рюкзак або стримана шкіряна класика.

Яку сумку купити на літо?

При виборі аксесуара в першу чергу звертайте увагу на матеріал сумки. Якщо ви шукаєте сумку для відпочинку, вибирайте моделі з плащової тканини та інших матеріалів, які не бояться води та бруду.

Повсякденні сумки можуть бути з будь-яких тканин:

класичні шкіряні й з еко-шкіри;

бавовняні й джинсові шопери;

замшеві для вечірнього образу;

міцні нейлонові й поліестерові тощо.

Форма сумки теж має значення. Зимові моделі зазвичай роблять стандартними — квадратними або прямокутними. Під легкі літні образи можна підібрати цікавіший варіант більш незвичайної форми: квадратну, трапецієподібну або круглу.

Який колір сумки вибрати на літо?

Влітку 2021 дизайнери радять звертати увагу на яскраво-червоний, помаранчевий, глибокий синій кольори. Яскраві кольори, різкі лінії та м'яка фурнітура зроблять образ більш вибуховим і відчайдушним.

Якщо ви віддаєте перевагу спокійним кольорам, зверніть увагу на приглушені відтінки блакитного та жовтого.

Любительки нюдових відтінків можуть бути спокійні, адже бежеві та ніжно-рожеві кольори як і раніше в моді. Сумка жіноча Cromia в бежевому кольорі — відмінний приклад базового аксесуара на літо від італійських дизайнерів. М'які кольори, мінімалістичний дизайн і акуратний замок роблять цю модель універсальною.

Плюс модних тенденцій 2021 то, що вони дуже різноманітні, тому кожна дівчина знайде свою неймовірну сумку. При виборі аксесуара орієнтуйтеся на свій улюблений стиль, і тоді ваш вибір точно буде вдалим!