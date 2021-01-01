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В этом году ждем весну по-особенному: зима выдалась уж слишком утомительно долгой и снежной. Но надеемся, что совсем скоро наступит новый теплый сезон, поэтому нужно быть во всеоружии. Основа гардероба на раннюю весну — пальто, плащи и тренчи. Как только морозы отступают, - переходим на пальто. Но как только температура поднимется выше — переодеваемся в плащи.

Дизайнеры предлагают не останавливаться на одном классическом фасоне. Акцентные плечи, ретро-детали, форма трапеции, воротник-стойка — чем необычнее ваш плащ, тем лучше. Что касается оттенков, то тут тоже можно не ограничиваться исключительно песочной гаммой — серый, хаки, кремовый отлично впишутся в весенний гардероб.

Модный совет: выбирайте плащ на размер больше, посадка в стиле оверсайз — главное модное условие этого сезона. Мы выбрали 10 моделей, к которым обязательно нужно присмотреться.

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

10 самых модных плащей на весну pinterest.com

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