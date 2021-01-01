10 самых модных плащей на весну
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В этом году ждем весну по-особенному: зима выдалась уж слишком утомительно долгой и снежной. Но надеемся, что совсем скоро наступит новый теплый сезон, поэтому нужно быть во всеоружии. Основа гардероба на раннюю весну — пальто, плащи и тренчи. Как только морозы отступают, - переходим на пальто. Но как только температура поднимется выше — переодеваемся в плащи.
Дизайнеры предлагают не останавливаться на одном классическом фасоне. Акцентные плечи, ретро-детали, форма трапеции, воротник-стойка — чем необычнее ваш плащ, тем лучше. Что касается оттенков, то тут тоже можно не ограничиваться исключительно песочной гаммой — серый, хаки, кремовый отлично впишутся в весенний гардероб.
Модный совет: выбирайте плащ на размер больше, посадка в стиле оверсайз — главное модное условие этого сезона. Мы выбрали 10 моделей, к которым обязательно нужно присмотреться.
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