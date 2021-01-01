Модная и практичная сумка, которую модель Роми Стрейд выбирает на каждый день

Этот аксессуар прекрасно подойдет под любой образ!

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Совсем недавно Роми Стрейд впервые стала мамой. Несмотря на абсолютно новый образ жизни, кое-что в ежедневной рутине модели остается неизменным, и это ее безупречные и стильные образы. Роми по-прежнему наряжается, даже если поводом для выхода служит прогулка с дочерью. Сумка Louis Vuitton Coussin сливочного оттенка – модель, которая идеально подходит под любой предмет гардероба.

Роми Стрейд с дочерью instagram.com/romeestrijd

Сумка выполнена из кожи с тисненым узором Monogram. Аксессуар дополняет съемный ремень и цепочка с крупными звеньями. Несомненно, у нас появился ещё один объект желания.

Роми Стрейд с дочерью instagram.com/romeestrijd

Роми Стрейд с дочерью instagram.com/romeestrijd

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