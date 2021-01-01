Синди Кроуфорд-55: лучшие образы иконы стиля
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Сегодня Синди Кроуфорд - одной из самых красивых и знаменитых моделей современности исполняется 55 лет. Удивительно, но факт! Ее имя вписано в историю моды золотыми буквами. В свои 55 Синди продолжает появляться на глянцевых обложках самых именитых журналов в купальниках, доказывая всему миру, что возраст – всего лишь цифра, которая ни на что не влияет.
В честь юбилея легендарной супермодели мы подготовили подборку ее лучших образов. Смотрим с восхищением и вдохновением! Любуемся шармом, отменным стилем, и неподражаемой красотой! С Днём рождения, богиня!
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