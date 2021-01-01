Синди Кроуфорд-55: лучшие образы иконы стиля

С Днём рождения, королева стиля и красоты!

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Сегодня Синди Кроуфорд - одной из самых красивых и знаменитых моделей современности исполняется 55 лет. Удивительно, но факт! Ее имя вписано в историю моды золотыми буквами. В свои 55 Синди продолжает появляться на глянцевых обложках самых именитых журналов в купальниках, доказывая всему миру, что возраст – всего лишь цифра, которая ни на что не влияет.

В честь юбилея легендарной супермодели мы подготовили подборку ее лучших образов. Смотрим с восхищением и вдохновением! Любуемся шармом, отменным стилем, и неподражаемой красотой! С Днём рождения, богиня!

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

Синди Кроуфорд pinterest.com

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