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Синди Кроуфорд-55: лучшие образы иконы стиля

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С Днём рождения, королева стиля и красоты!
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com

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Сегодня Синди Кроуфорд - одной из самых красивых и знаменитых моделей современности исполняется 55 лет. Удивительно, но факт! Ее имя вписано в историю моды золотыми буквами. В свои 55 Синди продолжает появляться на глянцевых обложках самых именитых журналов в купальниках, доказывая всему миру, что возраст – всего лишь цифра, которая ни на что не влияет.

В честь юбилея легендарной супермодели мы подготовили подборку ее лучших образов. Смотрим с восхищением и вдохновением! Любуемся шармом, отменным стилем, и неподражаемой красотой! С Днём рождения, богиня!

Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд
pinterest.com

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Теги: Синди Кроуфорд, икона стиля
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Источник: ivonа bigmir)net

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