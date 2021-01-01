Беспроигрышная формула стильного образа: показывает француженка Жюли Феррери
Модный мастер-класс от самой стильной француженки.
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Инстаграм Жюли Феррери можно смело назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет составить идеальный базовый гардероб. Модная француженка умело соединяет вещи друг с другом, составляя стильные минималистичные образы на каждый день.
Сегодня Жюли поделилась очередным луком, повторить который сможет каждая. Для этого вам понадобится шелковая блуза насыщенного изумрудного цвета и ваши любимые джинсы синего оттенка. Так просто, но с каким вкусом!
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