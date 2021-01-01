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Беспроигрышная формула стильного образа: показывает француженка Жюли Феррери

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Модный мастер-класс от самой стильной француженки.
Жюли Феррери
Жюли Феррери
pinterest.com

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Инстаграм Жюли Феррери можно смело назвать онлайн-гидом для тех, кто хочет составить идеальный базовый гардероб. Модная француженка умело соединяет вещи друг с другом, составляя стильные минималистичные образы на каждый день.

Жюли Феррери
Жюли Феррери
instagram.com/juliesfi

Сегодня Жюли поделилась очередным луком, повторить который сможет каждая. Для этого вам понадобится шелковая блуза насыщенного изумрудного цвета и ваши любимые джинсы синего оттенка. Так просто, но с каким вкусом!

Жюли Феррери
Жюли Феррери
instagram.com/juliesfi

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Теги: Жюли Феррери, стиль француженок
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Источник: ivonа bigmir)net

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